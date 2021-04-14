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Haberler Yaşam Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:19

Arabalarda tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

Arabanın az harcaması için nelere dikkat etmek gerekir? Otomobillerde yakıt tasarrufu yapmanın yolları nedir? Birçok araç sahibi az yakıtla çok yol gitmeyi ister. En çok dikkat edilen konuların başında yakıt tüketimi yer alır. Yakıt tasarrufu yapmak için bazı püf noktaları var. Bunları uygulayarak aracınızın daha az yakmasını sağlayabilirsiniz.

Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

tüketimini en az seviyeye indirmek için öncelikle aracınızın sağlıklı çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca aracınızın periyodik bakımlarını yaptırmak da yakıt tüketimini en az seviyede tutmanın en önemli yollarından birini oluşturuyor. İşte yakıt tasarrufu yapmanın yolları...

Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

Öncelikle tasarrufu için aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırmalısınız. Egzoz gazını kontrol etmeli, koku yapıp yapmadığından emin olmalısınız. Motor çekişinde azalma varsa veya motor sıcakken geç çalışıyorsa aracınız fazla yakıt tüketiyor demektir. Bu gibi durumlarda aracınızı servise götürmeli ve bakımını yaptırmalısınız.

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Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

Doğru motor yağı kullanmak ve motor bakımını düzenli yaptırmak da tasarrufu sağlar.

Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

Aracınızı nasıl kullandığınız tüketiminizi etkiler. Aracınızı hızlı veya yavaş sürmek ya da yokuşta veya düz bir yolda kullanmak arasında yakıt açısından fark olacaktır. Aşırı hız yerine 70-80 km ile aracı kullanmak daha az yakıt tüketmenizi sağlar. Yokuş yerine mümkünse daha düz yolları tercih etmeniz de yakıt tasarruf oranını artırır.

Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

Aracınızı yüksek devirde kullanırsanız tüketiminiz artar. Eğer aracınızın devri çok hız yapmaya müsait değilse sık sık vites yükseltmeyin. Aynı şekilde düşük viteste hız yapmak da aracın motorunu zorlar ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur.

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