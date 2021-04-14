Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...

Aracınızı nasıl kullandığınız yakıt tüketiminizi etkiler. Aracınızı hızlı veya yavaş sürmek ya da yokuşta veya düz bir yolda kullanmak arasında yakıt açısından fark olacaktır. Aşırı hız yerine 70-80 km ile aracı kullanmak daha az yakıt tüketmenizi sağlar. Yokuş yerine mümkünse daha düz yolları tercih etmeniz de yakıt tasarruf oranını artırır.