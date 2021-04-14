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Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:15Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:19
Arabalarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az yakıtla çok yol gitmenin püf noktaları...
Arabanın az yakıt harcaması için nelere dikkat etmek gerekir? Otomobillerde yakıt tasarrufu yapmanın yolları nedir? Birçok araç sahibi az yakıtla çok yol gitmeyi ister. En çok dikkat edilen konuların başında yakıt tüketimi yer alır. Yakıt tasarrufu yapmak için bazı püf noktaları var. Bunları uygulayarak aracınızın daha az yakmasını sağlayabilirsiniz.