Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

Yeni Kullanım Alanları: Kauçuk parçalarına ayrılan atıklar; spor sahaları, çocuk parklarının zemin kaplamaları veya yeni kauçuk ürünlerin imalatında ham madde oluyor.

Sürücünün Sorumluluğu: Değişim anında eski lastiği merdiven altı işletmeler yerine lisanslı toplama noktalarına veya kurumsal lastikçilere bırakmak bu zincirin ilk ve en önemli adımını oluşturuyor.