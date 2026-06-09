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Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:44

Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

Her gün milyonlarca sürücünün lastikçide bırakıp arkasına bakmadığı eski lastikler, aslında tahmin edemeyeceğiniz büyüklükte gizli bir çevre krizine dönüşüyor. adece bir yılda tam 384 bin tonu aşan devasa bir "kauçuk dağının" ve bu atıkların şaşırtıcı yeni rotasının perde arkasını gözler önüne serdi.

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Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

Sürücüler için değişim süreci oldukça basit görünse de araçtan çıkan ömrünü tamamlamış lastikler doğrudan "tersine lojistik" adı verilen devasa bir geri dönüşüm ağına giriyor. Federal çevre ajansı Ibama'nın yayımladığı Pnömatik Raporu verilerine göre, toplanan bu tonlarca malzeme çevreye zarar vermeden fabrikalarda yeniden işleniyor.

Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

LASTİKÇİDE BIRAKILAN ESKİ LASTİKLER NEREYE GİDİYOR? İŞTE GİZLİ ROTA

Bu devasa atıklar çimento fabrikalarının yüksek sıcaklıktaki fırınlarında alternatif yakıt olarak kullanılıyor, çelik üretiminde değerlendiriliyor veya özel yöntemlerle petrole dönüştürülüyor. Böylece şehirlerin göbeğinde su biriktiren, sinek üreten ve yangın riski yaratan tehlikeli yığınların oluşması tamamen engelleniyor.

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Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR: GÖRÜNMEZ TEHDİT KAPIDA

Ortaya çıkan 384.391 tonluk yıllık atık hacmi, otomobillerin ve kamyonların yollarda geride bıraktığı görünmez yükü net şekilde kanıtlıyor. Doğru şekilde imha edilmeyen tek bir lastik bile, sokaklarda veya boş arazilerde yıllarca çürümeden kalarak çevre krizlerine davetiye çıkarıyor.

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Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

Yasal düzenlemeler gereği, artık bu devasa yükün yönetimi tamamen üretici ve ithalatçı firmaların omuzlarında bulunuyor. Kurulan dev organizasyonlar, eski lastiklerin sokak kenarlarında kaderine terk edilmesinin önüne geçmek için lojistik operasyonlar yürütüyor.

Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

ESKİ LASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU NASIL İŞLİYOR?

Geri Dönüşüm Merkezleri: "Brasil Rodando Limpo" gibi büyük programlar, onlarca eyalette örgütlenerek yılda yaklaşık 180 bin ton lastiği doğrudan sanayiye geri kazandırıyor.

Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!

Yeni Kullanım Alanları: Kauçuk parçalarına ayrılan atıklar; spor sahaları, çocuk parklarının zemin kaplamaları veya yeni kauçuk ürünlerin imalatında ham madde oluyor.
Sürücünün Sorumluluğu: Değişim anında eski lastiği merdiven altı işletmeler yerine lisanslı toplama noktalarına veya kurumsal lastikçilere bırakmak bu zincirin ilk ve en önemli adımını oluşturuyor.

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