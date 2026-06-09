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Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 15:44
Arabanızdan çıkan eski lastikler nereye gidiyor? Gerçek, tahminlerinizden çok farklı!
Her gün milyonlarca sürücünün lastikçide bırakıp arkasına bakmadığı eski lastikler, aslında tahmin edemeyeceğiniz büyüklükte gizli bir çevre krizine dönüşüyor. adece bir yılda tam 384 bin tonu aşan devasa bir "kauçuk dağının" ve bu atıkların şaşırtıcı yeni rotasının perde arkasını gözler önüne serdi.