Haberler Yaşam Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! '6ilerimetehan' lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Giriş Tarihi: 14.07.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 23:33

Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! '6ilerimetehan' lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Sosyal medyada, araç al-sat yaptığı videolarla tanınan ve yüksek kâr elde ettiği iddia edilen "6ilerimetehan" lakaplı Metehan Meşe için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Metehan Meşe'nin araç fiyatlarını sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığını tespit etti. Şahıs hakkında idari para cezasının üst sınırından para cezası uygulandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.