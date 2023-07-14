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Haberler Yaşam Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! '6ilerimetehan' lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza
Giriş Tarihi: 14.07.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 23:33

Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! '6ilerimetehan' lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Sosyal medyada, araç al-sat yaptığı videolarla tanınan ve yüksek kâr elde ettiği iddia edilen "6ilerimetehan" lakaplı Metehan Meşe için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Metehan Meşe'nin araç fiyatlarını sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığını tespit etti. Şahıs hakkında idari para cezasının üst sınırından para cezası uygulandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! ’6ilerimetehan’ lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı araç alım-satım videolarıyla tepki çeken "6ilerimetehan" lakaplı Metehan Meşe hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Ticaret Bakanlığı, Metehan Meşe'nin yetki belgesi olmadan satış yaptığını tespit etti.

Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! ’6ilerimetehan’ lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir." dedi.

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Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! ’6ilerimetehan’ lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Gürcan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Metehan Meşe'nin son iki yılda 17 adet taşıt satışı yaptığının tespit edildiğini belirterek " 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! ’6ilerimetehan’ lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

Bakan Yardımcısı Gürcan ayrıca, "Şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Araç al-sat yaptığı videolarla tanınmıştı! ’6ilerimetehan’ lakaplı Metehan Meşe için bakanlık harekete geçti: Üst sınırdan ceza

"6ilerimetehan" lakaplı sosyal medya kullanıcısı Metehan Meşe'ye 300 bin TL para cezası kesildiğini söyleyen Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır."

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