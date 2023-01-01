Haberler Yaşam Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 22:11

Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

Araç muayene ücreti ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. Yeniden değerleme oranına göre her yıl araç muayene fiyatları belli oluyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Yapılan artışla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, yeni ücretle ödemeyi gerçekleştirecekler. Peki, araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte araç muayene ücreti 2023