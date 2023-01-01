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Giriş Tarihi: 01.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 22:11

Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

Araç muayene ücreti ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. Yeniden değerleme oranına göre her yıl araç muayene fiyatları belli oluyor. Yeniden değerleme oranı TÜİK'in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Yapılan artışla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, yeni ücretle ödemeyi gerçekleştirecekler. Peki, araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte araç muayene ücreti 2023

Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

Yeniden değerleme oranı ile birlikte araç muayene ücreti 2023 belli oldu. Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römorktan birine sahip olan vatandaşlar, yeni yılda araç muayene ücreti ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

2023 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı için yeniden değerleme oranı ile birlikte araç muayene ücretleri değişmiş durumda.

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Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

Yapılan artışla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.

Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Araç muayene ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Araç muayene fiyatları 2023 ne kadar?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ?

2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi.

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