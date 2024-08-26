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Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:23

Araç sahibinden hırsız savar yöntem: “Dedemin hatırasına oraya koyduk”

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece'nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, motoru hırsızlar tarafından çalınan ve geriye sadece dış iskeleti kalan aracı koruyabilmek için ilginç bir yöntem geliştirdİ. Olaylar üzerine konuşan: "Ersin Gece: "Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık"

İHA
Araç sahibinden hırsız savar yöntem: Dedemin hatırasına oraya koyduk

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece'nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, motoru hırsızlar tarafından çalınan ve geriye sadece dış iskeleti kalan aracı koruyabilmek için ilginç bir yöntem geliştirdİ. Gece'nin torunu Ersin Gece: "Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Araç sahibinden hırsız savar yöntem: Dedemin hatırasına oraya koyduk

Antakya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mahmut Gece isimli vatandaş, yaklaşık 10 yıl önce hayatını kaybetti. Gece'nin kullandığı otomobil ise ailesine hatıra olarak kaldı. Aracı bu zamana kadar satmayan ve hatırasını yaşatmak isteyen aile otomobili yıllarca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işletmenin önünde bekletti.

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Araç sahibinden hırsız savar yöntem: Dedemin hatırasına oraya koyduk

Hırsızların hedefi olan park halindeki otomobilin motorunun çalınması üzerine harekete geçen aile aracın da çalınmaması adına farklı bir yola başvurdu. Ersin Gece, otomobili hırsızlardan korumak için işletmenin önünde bulunan konteynerin üzerine vinçle otomobili koydurdu. Konteynerin üzerinde 1 yıldır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor.

Araç sahibinden hırsız savar yöntem: Dedemin hatırasına oraya koyduk

Aile tarafından hırsızlardan korumak için konteynerin üzerinde yerleştirilen otomobilin motoru bulunana kadar orada kalmaya devam edeceği belirtildi.

Araç sahibinden hırsız savar yöntem: Dedemin hatırasına oraya koyduk

"Dedemin hatırasına arabayı oraya koyduk ve güzel görünüyor"

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