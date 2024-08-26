Araç sahibinden hırsız savar yöntem: “Dedemin hatırasına oraya koyduk”

Hatay'ın Antakya ilçesinde 10 yıl önce ölen Mahmut Gece'nin arabasını hatıra olduğu için satmayan ve iş yerinin önünde bekleten aile, motoru hırsızlar tarafından çalınan ve geriye sadece dış iskeleti kalan aracı koruyabilmek için ilginç bir yöntem geliştirdİ. Gece'nin torunu Ersin Gece: "Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık." ifadelerini kullandı.