Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?

Aramızda Kalmasın Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluştuğu süre boyunca büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak, 31 Aralık 2024 tarihinde son kez yayınlanmasının ardından bir daha ekranlarda görünmemesi izleyicileri şaşırttı. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu üstlendiği programın yayından kalkıp kalkmadığı ve neden ekranlara gelmediği merak ediliyor. Peki, Tv8 Aramızda Kalmasın bitti mi, neden bitti, yayından kalktı mı?