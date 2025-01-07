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Haberler Yaşam Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:56

Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aramızda Kalmasın programı son zamanlarda ekranlarda gelmemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu üstlendiği programın eski takipçileri; "Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok?" gibi sorularla cevapsız kalan bu durumun nedenini araştırıyor. Peki, Aramızda Kalmasın yayından mı kaktı, neden yayınlanmıyor?

Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?

Aramızda Kalmasın Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluştuğu süre boyunca büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Ancak, 31 Aralık 2024 tarihinde son kez yayınlanmasının ardından bir daha ekranlarda görünmemesi izleyicileri şaşırttı. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu üstlendiği programın yayından kalkıp kalkmadığı ve neden ekranlara gelmediği merak ediliyor. Peki, Tv8 Aramızda Kalmasın bitti mi, neden bitti, yayından kalktı mı?

Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?

ARAMIZDA KALMASIN BİTTİ Mİ, NEDEN BİTTİ, YAYINDAN KALKTI MI?
Sunuculuğunu Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın üstlendiği Aramızda Kalmasın son olarak 31 Ocak 2024 tarihinde ekranlara gelmişti.

Programın, yılbaşı tatili nedeniyle ara verdiği düşünülmüştü fakat yeni haftada da yayınlanmadı. TV8'de her sabah yayınlanan Aramızda Kalmasın 6 Ocak 2025 Pazartesi günü de izleyici karşısına çıkmadı.

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Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?

ARAMIZDA KALMASIN NEDEN YOK?
Bazı haber kaynaklarındada yer alan bilgilere Aramızda Kalmasın programı yayın hayatını sonlandırdı.

Ancak programın sunucuları, Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?
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Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?
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