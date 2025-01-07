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Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
11:56
Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok? Tv8 Aramızda Kalmasın yayından kalktı mı, neden yayınlanmıyor?
Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aramızda Kalmasın programı son zamanlarda ekranlarda gelmemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunuculuğunu üstlendiği programın eski takipçileri; "Aramızda Kalmasın bitti mi, neden yok?" gibi sorularla cevapsız kalan bu durumun nedenini araştırıyor. Peki, Aramızda Kalmasın yayından mı kaktı, neden yayınlanmıyor?