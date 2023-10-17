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Haberler Yaşam Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 15:33

Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Ali Bey Yaşar isimli vatandaş, daha güzel bir arabaya binmek istedi. Arazisini satıp, sıfır araç aldı. Yeni aracına büyük bir heyecan ve mutlulukla binen adam, 200 metre ilerleyince hayatının şokunu yaşadı. Gözlerine inanamadı…

Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Antalya'da yaşayan Ali Bey Yaşar (61) ömrünün geri kalanını daha güzel bir arabaya binmek için arazisini satarak sıfır araç almaya karar verdi. Yaşar, yaptığı araştırmaların ardından aradığı aracın İstanbul Kadıköy E-5 üzerinde bulunan bir bayide olduğunu gördü.

Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Antalya'dan yola çıkarak İstanbul'a giden Yaşar, bayi çalışanlarıyla sıfır araç için anlaştı. İddiaya göre firma çalışanları aracın Mayıs ayının son Haziran ayının ilk haftası gibi teslim edeceklerini belirtti. Varılan anlaşmanın ardından Antalya'ya geri dönen Yaşar, aracını teslim almak için 13 Temmuz'da bayiye gitti.

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Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Yaşar, aracında bir sorun yaşanmaması için ekspertiz yapmayı teklif etse de bayi çalışanları tarafından gerek olmadığı yönünde ikna edilerek, ekspertiz yapmaktan vazgeçti.

Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Aracını satın alarak bayiden uzaklaşan Yaşar, yaklaşık 200 metre ileride bulunan bayiden yakıt almak için durunca aracın arka bagaj kapısının ve renginin farklı olduğunu fark etti. Durumu yetkililere fotoğraf göndererek bildiren Yaşar, iddiaya göre 'Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir' cevabını aldı.

Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Cevap karşısında şaşkına dönen Yaşar, Antalya'da bulunan ailesini alarak Trabzon'a tatile gitti. Arkadaşlarının da durumun farkına varmasıyla ekspertiz yaptırdı. Yapılan ekspertizde aracın arka kapısının boyasının farklı ve kapının Comba modeline ait olmadığı tespit edildi. Yaşadığı soruna 3 aydır çözüm bulunmadığını belirten Yaşar, durumu mahkemeye taşıyarak firmadan şikayetçi oldu.

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