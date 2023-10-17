Arazi satıp sıfır araç aldı: 200 metre gidince gözlerine inanamadı!

Aracını satın alarak bayiden uzaklaşan Yaşar, yaklaşık 200 metre ileride bulunan bayiden yakıt almak için durunca aracın arka bagaj kapısının ve renginin farklı olduğunu fark etti. Durumu yetkililere fotoğraf göndererek bildiren Yaşar, iddiaya göre 'Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir' cevabını aldı.

