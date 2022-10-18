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Haberler Yaşam Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 11:18

Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!

Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

ATAKAN IRMAK
Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!

Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!

ÇATI KATINDA KAÇAK YAPILAŞMA

Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!

Yapılan incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde buluna futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı.

Arda Turan’a kötü haber: Annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!

İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi.

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