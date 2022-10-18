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Arda Turan'ın annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
08:22
Arda Turan'ın annesi hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor!
Futbolcu Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıkmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...