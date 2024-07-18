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Haberler Yaşam Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 07:20

Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Eyüpspor Teknik Direktör Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.

ATAKAN IRMAK
Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve çiçeği burnunda teknik direktör Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından Anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı.

Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.

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Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskânlıyı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi.

Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

ÇATI KATINDA KAÇAK YAPILAŞMA TESPİT EDİLDİ

Bayrampaşa Belediyesinin ihbarı sonrası savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

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