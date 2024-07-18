Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.



