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Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
07:20
Arda Turan’ın annesine kaçak yapı cezası! 5 yıla kadar hapsi isteniyordu
Eyüpspor Teknik Direktör Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.