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Haberler Yaşam Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 12:27

Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!

Ünlü futbolcular, bankacı Seçil Erzan'a inandı. Ellerinde ne var ne yok kaptırdı. BDDK raporu da vurgunun detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre Arda Turan, 14 milyon dolar kaptırdı. Erzan ise bu para ile diğer mağdurların faiz ödemelerini yaptı. İşte vurgunun detayları

Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!

İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasını fena çarptı.

Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimleri toplamda 80 milyon dolar (2.3 milyar TL) dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı.

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Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!

Erzan hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda vurgunun detayları ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; 3 uzman tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporda dikkat çeken detaylar yer aldı.

Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!

BDDK müfettişleri bankaya "Erzan'ın müştekilerle yoğun nakit para trafiği içinde olduğu belirlenmiştir. Bu konuda tanık var mı" sorusunu yöneltti ama cevap şaşırttı.

Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!

ELDEN TESLİM ETMİŞ
Banka, cevap yazısında, 7 Nisan 2023'e kadar konuyla ilgili bir şikayet almadıklarını vurguladı. Müfettişlerin dikkat çektiği şüpheli bir nokta da Erzan'ın yüksek tutarlı nakit işlemler yapmasıydı.

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