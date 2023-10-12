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Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
12:27
Arda Turan’ın kaptırdığı para dudak uçuklattı! Seçil Erzan faiz ödemelerini böyle yapmış!
Ünlü futbolcular, bankacı Seçil Erzan'a inandı. Ellerinde ne var ne yok kaptırdı. BDDK raporu da vurgunun detaylarını ortaya çıkardı. Buna göre Arda Turan, 14 milyon dolar kaptırdı. Erzan ise bu para ile diğer mağdurların faiz ödemelerini yaptı. İşte vurgunun detayları