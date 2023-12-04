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Haberler Yaşam Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 07:23

Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu

Ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı. Arda Turan'ın verdiği paraları geri alamaması üzerine Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderilen ses kaydında "Ben bu hallere düşecek adam değildim" diyerek sitem eden Arda, "Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim" ifadelerini kullanıyor. Okan Turan, ağabeyinin sesli mesajını Erzan'a iletmesi üzerine Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum. Ölmek istiyorum. Ağabeyin çok gergin" dediği görüldü.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın milyarlık vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 13.9 milyon doları elden verdiği bu paranın anca 6.4 milyon dolarını geri alabilen Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan, 7.5 milyon dolarla en çok para kaptıran isimlerin başında geliyor.

Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu

Turan'ın Seçil Erzan'a parasını alamaması üzerine para alışverişinde aracılık eden kardeşi Okan Turan'a Erzan'la ilgili gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı. Okan Turan, ağabeyinin gönderdiği ses kaydını Seçil Erzan'a iletti.

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Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu

"BEN GEREKENİ YAPACAĞIM"

Kardeşi Okan Turan aracılığıyla Erzan'dan ödeme için haber bekleyen ama hep olumsuz cevap alan Arda, kardeşine gönderdiği 10 Mart tarihli ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor: "Abicim şimdi ben çok konuşuyorum diye hani böyle söylendim.

Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu

Söylendim diye o biraz fazla hani böyle idare et. İdare et. Biz söyleniyoruz. Söyleniyoruz. O, 'He' diyor. Ağlıyor. Konuyu geçiyor, istediğini yaptırıyor, kapatıyor. O sanıyor ki ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben çocuklarımın üzerine yemin ettim. Ben gerekeni yapacağım. Anladın mı. O benim için bitmiştir. Konu da kapanmıştır.

Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu

"BEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM DEĞİLDİM"

Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben… Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."

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