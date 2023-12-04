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Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu
Giriş Tarihi: 04.12.2023 07:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
07:23
Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan'ın çekirdek kadrosu
Ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan'a en fazla para kaptıran isim olan Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı. Arda Turan'ın verdiği paraları geri alamaması üzerine Erzan'la arasında aracılık yapan kardeşi Okan Turan'a gönderilen ses kaydında "Ben bu hallere düşecek adam değildim" diyerek sitem eden Arda, "Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim" ifadelerini kullanıyor. Okan Turan, ağabeyinin sesli mesajını Erzan'a iletmesi üzerine Erzan ise, "Ne yapacağız Okan. Çok üzülüyorum. Ölmek istiyorum. Ağabeyin çok gergin" dediği görüldü.