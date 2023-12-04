Arda Turan’ın yeni ses kaydı ortaya çıktı: Aramaz değil mi kimseyi? İşte Seçil Erzan’ın çekirdek kadrosu

"BEN BU HALLERE DÜŞECEK ADAM DEĞİLDİM"



Bu işleri toparlayacağım. Senden ricam konuş onunla. Bize yazılı olarak ISIN kodu mudur nedir onların hepsini, imzalı kağıtları versin. Benim elimde bundan sonra belge olacak. Ben… Ben çok kötü yapacağım. Ben bu hallere düşecek adam değildim. Ben o kadar söylüyorum. Ben biraz fazla konuştuk çünkü fazla böyle. Ha şöyle olur, böyle olur. Ben ona ne yapacağımı göstereceğim."



