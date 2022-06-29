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Ardahan Piknik Alanları - Ardahan'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:00
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:11
Ardahan Piknik Alanları - Ardahan'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Doğu Anadolu'ya ait şehirlerden olan Ardahan'da, yükselti fazla olduğu için kışları oldukça soğuk geçer. Çıldır Gölü, eksileri gören soğuk hava nedeniyle neredeyse her kış mevsiminde buz tutar. Meraların çokluğu, yörenin temel geçim kaynağı olan hayvancılığın gelişmesini sağlayan ve doğal güzelliklerini oluşturan önemli bir etkendir. Ardahan mesire alanları, özellikle ilkbahar aylarında muhteşem bir hal alır. Ardahan piknik alanları, yaz mevsiminde ziyaret edilmeye uygundur. İşte Ardahan piknik yerleri özellikleri nelerdir sorusunun cevabı…