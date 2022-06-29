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Haberler Yaşam Ardahan Piknik Alanları - Ardahan'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:11

Ardahan Piknik Alanları - Ardahan'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Doğu Anadolu'ya ait şehirlerden olan Ardahan'da, yükselti fazla olduğu için kışları oldukça soğuk geçer. Çıldır Gölü, eksileri gören soğuk hava nedeniyle neredeyse her kış mevsiminde buz tutar. Meraların çokluğu, yörenin temel geçim kaynağı olan hayvancılığın gelişmesini sağlayan ve doğal güzelliklerini oluşturan önemli bir etkendir. Ardahan mesire alanları, özellikle ilkbahar aylarında muhteşem bir hal alır. Ardahan piknik alanları, yaz mevsiminde ziyaret edilmeye uygundur. İşte Ardahan piknik yerleri özellikleri nelerdir sorusunun cevabı…

Ardahan Piknik Alanları - Ardahan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ardahan, 6 ilçeden oluşur ve 1992 yılında Kars'tan ayrılarak ayrı bir il olmuştur. Doğasının güzelliğinin yanı sıra, geçmişte yaşamış olan farklı toplumların miras bıraktığı tarihi ve kültürel değerleri bulunur. Ardahan'ın yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanması, M.Ö. 753-735 yıllarına dayanır. Sırasıyla, Medler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlıların vatanı olmuştur. Farklı kültürlerden kalan, birçok cami ve kilise gibi tarihi mekan vardır.

Ardahan Piknik Alanları - Ardahan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şeytan Kalesi, Ardahan Kalesi, Akçakale Ada Şehir Kalıntıları, Taşköprü Kitabeleri ve Mevlit Efendi Camii gibi pek çok turistik mekanı bulunur. Bulunduğu coğrafya itibariyle güzel bir doğası vardır. İlin topoğrafik yapısını, ovalar, platolar, vadiler, göller ve dağlar oluşturur. Ardahan mesire alanları, bu coğrafi güzelliklerin en iyi örneğidir. Ardahan piknik yerleri, yaz mevsiminde çok güzel bir görünüme sahip olur. İşte Ardahan piknik alanları ile ilgili ayrıntılar…

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Ardahan Piknik Alanları - Ardahan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Ardahan'daki Mesire ve Piknik Yerleri Nasıldır?

Çıldır Gölü ve tarihi kaleleri ile ünlü Ardahan'ın mesire yerleri şu şekildedir:

1.Cemal Tural Tabiat Parkı

Sincaplarla ve değişik kuş türleri ile dolu olan bu park, mangal keyfine uygun bir ortama ve doğada gezintiye çıkmayı sağlayan yürüyüş yollarına sahiptir.

Ardahan Piknik Alanları - Ardahan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Ardahan Kent Ormanı

El değmemiş bakir doğası, bitki ve ağaç çeşitliliği, oksijen dolu havası ile etkileyici bir doğaya sahip mesire alanıdır.

3.Posof Mesire Alanı

Yeşil arazilerin içinde bulunan gölü ve seyir terası niteliğindeki tepeleri sayesinde gelenlerin huzurlu bir şekilde piknik yapmasını sağlayan mesire alanıdır.

Ardahan Piknik Alanları - Ardahan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Çıldır Gölü

Yaz mevsiminde piknik yapmak için ideal alanlardan olan Çıldır Gölü, kış aylarında da ziyaretçisi eksik olmayan bir yerdir. Buz tutan gölün üzerinde delik açarak balık tutmak yerel halkın en önem verdiği aktivitedir.

5.Mehmetçik Hatıra Ormanı

Piknik yapmaya gelenleri rahat ettirecek çardakları, oturma alanları ve doğası ile klasik bir mesire yeridir.

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