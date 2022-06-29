Ardahan Piknik Alanları - Ardahan’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Çıldır Gölü

Yaz mevsiminde piknik yapmak için ideal alanlardan olan Çıldır Gölü, kış aylarında da ziyaretçisi eksik olmayan bir yerdir. Buz tutan gölün üzerinde delik açarak balık tutmak yerel halkın en önem verdiği aktivitedir.

5.Mehmetçik Hatıra Ormanı

Piknik yapmaya gelenleri rahat ettirecek çardakları, oturma alanları ve doğası ile klasik bir mesire yeridir.