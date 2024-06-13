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Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
22:43
Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?
Arefe günü ibadetleri İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 15 Haziran günü idrak edilecek Kurban Bayramı arifesinde neler yapılır, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler, arife günü oruç tutulur mu gibi sorular Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltiliyor. Müslümanlar, bayram öncesi ibadetlerini eda etmeye başlayacak. İşte, arefe günü ibadetleri 2024...