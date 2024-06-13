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Haberler Yaşam Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 22:43

Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?

Arefe günü ibadetleri İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. 15 Haziran günü idrak edilecek Kurban Bayramı arifesinde neler yapılır, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler, arife günü oruç tutulur mu gibi sorular Diyanet İşleri Başkanlığı'na yöneltiliyor. Müslümanlar, bayram öncesi ibadetlerini eda etmeye başlayacak. İşte, arefe günü ibadetleri 2024...

Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?

Arefe günü ibadetleri Diyanet ile araştırılıyor. Kurban Bayramı ibadetlerini eda edecek İslam alemi öncesinde dua, namaz, okuma ve birçok konuda planlarını çıkaracak. Şimdiden araştırmalar hız kazandı. Din İşleri Yüksek Kurulu ile sorulara yanıt aranıyor. Peki; Arefe Günü neler yapılır, okunacak dualar neler, kılınacak namazlar nedir, oruç tutulur mu? İşte arife günü yapılacak ibadetler...

Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ

Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

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Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

İhlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Arefe Günü İbadetleri 2024 | Diyanet ile Kurban Bayramı Arife Günü ne yapılır, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki: ''Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.''

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