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Haberler Yaşam AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:01

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlandığı ve sevinçle kutlanan mübarek bir gün olarak yaklaşıyor. İslam alemi, 29 Mart Cumartesi günü bayramı karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Ramazan Bayramı arefesi ise 28 Mart Cuma günü idrak edilecek. Bu noktada yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve teşbihler hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Diyanet'e göre Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı müjdeleyen Arefe günü duası, namazı ve bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler…

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı. İslam aleminin heyecanla beklediği bu mübarek bayramın müjdecisi Arefe günü, 28 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan ayının son günü olan Arefe'de, ibadet etmek isteyen Müslümanlar bugüne özel ibadetleri araştırmaya başladı. Hz. Muhammed (SAV), "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır" buyurmuştur. Peki, Arefe günü ibadetleri nelerdir? İşte, Arefe günü duası ve bu özel günde yapılması gereken ibadetler…

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ
Hz. Muhammed (S.A.V.) bu ayda kendisini tamamen ibadete verir, hele ramazanın son on gününü itikatla (mescide kapanarak) geçirirdi.

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor. "Ramazan-ı şerifin son on günü girince Peygamberimiz (ibadet konusunda) ciddi bir gayret gösterirdi. Geceyi ibadetle geçirir, ailesini de ibadet için uyandırırdı.

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AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

AREFE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki: ''Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.''

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA
Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:

"Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!

PEYGAMBER EFENDİMİZİN AREFE GÜNÜ OKUDUĞU DUA

Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:

Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran. Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.