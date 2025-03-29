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AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
07:01
AREFE GÜNÜ İBADETLERİ 2025: Diyanet ile Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar ve kılınacak namazlar!
Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlandığı ve sevinçle kutlanan mübarek bir gün olarak yaklaşıyor. İslam alemi, 29 Mart Cumartesi günü bayramı karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayacak. Ramazan Bayramı arefesi ise 28 Mart Cuma günü idrak edilecek. Bu noktada yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve teşbihler hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Diyanet'e göre Arefe günü ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bayramı müjdeleyen Arefe günü duası, namazı ve bu mübarek günde yapılması gereken ibadetler…