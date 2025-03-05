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Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:31
Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!
Eyüpsultan'da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında istenen ceza belli oldu.