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Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:31

Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!

Eyüpsultan'da, arızalanan UTV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan minibüs şoförü hakkında istenen ceza belli oldu.

AA
Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilçede 22 Şubat gecesi yaşanan trafik kazası sonucu Koçak'ın vefat etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı ifade edildi.

Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!

Yapılan çalışmalar sonucu temin edilen kamera görüntüleri incelendiğinde Koçak'ın olay günü kullandığı UTV'nin arızalanması üzerine emniyet şeridine park ettiği, şüpheli Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araçla Koçak'a çarpıp durmaksızın yola devam ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

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Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!

Olay sonrası tespit edilen plaka tanımlama sistemi görüntülerinde Yücedağ'ın kullandığı aracın sağ ön taraftan hasarlı olduğunun tespit edildiğine yer verilen iddianamede, bilgi sahibi olarak dinlenilen bir kişinin ifadesinin görüntülerle uyuştuğu bildirildi. İddianamede, şüphelinin ifadesine özet olarak da yer verildi.

Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!

DOMUZ SANDI

Buna göre şüpheli, olay günü yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini savundu.

Arızalanan aracını kontrol etmek isterken canından oldu: Muhammed’in ölümüne neden olan sürücü için iddianame hazırlandı!

Aracın sağ ön kısmıyla bir şeye vurduğunu ancak bunun ne olduğunu görmediğini iddia eden şüpheli, daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta sürü görmesi nedeniyle domuza çarptığını düşündüğünü ileri sürdü.