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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 18:37

Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi geçtiğimiz hafta 665. bölümle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan polisiye dizide geçen hafta Pınar ve Yağız ilişkisi gündem olmuştu. 672. bölüm için canlı izle araştırmaları başladı. Yeni bölüm fragmanında Mesut Komiser 'in geri döneceği görülüyor. Mesut Komiser bu bölüme damga vuracak! İşte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile canlı izle ekranı

Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Arka Sokaklar bu akşam 672.bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Yeni bölümü izlemek isteyen seyirciler canlı izle araştırmalarına başladı. Yeni bölümde Mesut geri dönüyor. Peki ekip bunu nasıl karşılayacak? İşte Arka Sokaklar canlı izle

Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekibi mit elemanları eşliğinde götürüldükleri yerde farklı deneyimler edinecektir.

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen Kurtuluş Baki'yi kurtarmak için Dr. Alpay başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları seferber olur.

Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Eşi Selman'dan ayrılan Nur, hala onun şiddetine uğramaktadır. Şans oyunu satıcısı Zeki Nur'a yardım etmek için kolları sıvar.

Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

İpek'in bilgi yarışmasına okul arkadaşı Atlas'la çalışması Haydarberk'i çileden çıkaracaktır.

Yıldız'ın kardeşi Sarp kumarda borç batağına saplanmıştır. Sarp bu parayı nerden bulacaktır?

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