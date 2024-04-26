Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Baba ve ekibi mit elemanları eşliğinde götürüldükleri yerde farklı deneyimler edinecektir.

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye getirilen Kurtuluş Baki'yi kurtarmak için Dr. Alpay başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları seferber olur.