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Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
18:37
Arka Sokaklar 672. bölüm canlı izle: “Mesut Komiser dönüyor!” Arka Sokaklar 672. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı
Kanal D'de her cuma günü yayınlanan 17 yıldır yayın hayatına devam eden dizi geçtiğimiz hafta 665. bölümle ekranlara geldi. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Burcu Kara ve Özlem Çınar gibi isimleri kadrosunda buluşturan polisiye dizide geçen hafta Pınar ve Yağız ilişkisi gündem olmuştu. 672. bölüm için canlı izle araştırmaları başladı. Yeni bölüm fragmanında Mesut Komiser 'in geri döneceği görülüyor. Mesut Komiser bu bölüme damga vuracak! İşte bu soruların cevabı için Arka Sokaklar Kanal D ile canlı izle ekranı