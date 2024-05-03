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Arka Sokaklar 673. Bölüm izle! Mesut komiser yeniden... Kanal D ekranı ile Arka Sokaklar son bölüm tıkla izle
Giriş Tarihi: 03.05.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
20:30
Kanal D ekranı üzerinden Arka Sokaklar 673. Bölüm izle gündemde. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Hasan Denizyaran gibi isimleri buluşturan polisiye dizide bu hafta, önlerine düşen istihbaratla eşkali Mesut'a benzeyen birinin yurda giriş yaptığı bilgisini alan Arif ve Rıza, işin iç yüzünü öğrenmek için Selin'e ulaşmaya çalışırlar; ancak, istedikleri yanıtları alamazlar. Bunun üzerine Mesut'un akıbeti merak konusu olur.İşte, diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteynler için Arka Sokalar 673.son bölüm izle izle tek parça, kesintisiz ve HD seçenekleri…