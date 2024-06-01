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Haberler Yaşam Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 00:30

Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

Arka Sokaklar 678. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Şevket Çoruh gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde matematik öğretmeni Celal Hoca Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder. Peki; Kanal D ile Arka Sokaklar 678. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü’ye zorla Şule’nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

Arka Sokaklar 678. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur. Öte yandan Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur. Yaşananlar sonrası sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü’ye zorla Şule’nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

ARKA SOKAKLAR 677. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan D Media imzalı Arka Sokaklar dizisi, 677. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

31 Mayıs 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü’ye zorla Şule’nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

ARKA SOKAKLAR 672. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/fragmanlar/arka-sokaklar-678-bolum-fragmani

Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü’ye zorla Şule’nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

ARKA SOKAKLAR 677. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün özeti şöyle;

Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü’ye zorla Şule’nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

Matematik öğretmeni Celal Hoca Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.

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