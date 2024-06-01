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Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
00:30
Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında
Arka Sokaklar 678. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Şevket Çoruh gibi isimleri bir araya getiren dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Bölüm biter bitmez ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde matematik öğretmeni Celal Hoca Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder. Peki; Kanal D ile Arka Sokaklar 678. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...