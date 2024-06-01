Arka Sokaklar 678. Yeni Bölüm fragmanı izle: Hüsnü’ye zorla Şule’nin videosunu izlettiler! Kanal D Arka Sokaklar fragmanı yayında

Arka Sokaklar 678. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur. Öte yandan Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur. Yaşananlar sonrası sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler Kanal D fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?