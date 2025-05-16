ARKA SOKAKLAR 713. BÖLÜM FULL İZLE: Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izle kesintisiz, tek parça

ARKA SOKAKLAR 713. BÖLÜM KONUSU

Dizinin bölümünün konusu şöyle; 20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır.