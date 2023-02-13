Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevresinde artçılar görülmeye devam ediyor. Yaşadıkları felaket sebebiyle endişelenen bölge halkı artçı depremler ne kadar sürecek, neden bitmiyor sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol edilen artçı sarsıntılardan bugüne kadar 2 bin 412 tane kaydedildi ve olmaya devam ediyor. Artçı depremler tehlikeli mi normal mi soruları gündemde. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek, kaç tane oldu? İşte, uzmanlardan yorumlar…