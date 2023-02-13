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Haberler Yaşam Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:58

Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevresinde artçılar görülmeye devam ediyor. Yaşadıkları felaket sebebiyle endişelenen bölge halkı artçı depremler ne kadar sürecek, neden bitmiyor sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol edilen artçı sarsıntılardan bugüne kadar 2 bin 412 tane kaydedildi ve olmaya devam ediyor. Artçı depremler tehlikeli mi normal mi soruları gündemde. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman bitecek, kaç tane oldu? İşte, uzmanlardan yorumlar…

Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?

Artçı depremler ne zaman durur sorusu gündemde. AFAD ve Kandilli tarafından depremin ilk anında bu zamana kadar kaydedilen 2 bin 412 sarsıntı oldu. 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın felaketi ardından artçıların da şiddeti büyük oranlarda seyrediyor. Kahramanmaraş depremi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir hafta da geride kaldı. Artçı depremler iyi mi, tehlikeli mi, normal mi soruları gündemde. Peki, artçı depremler ne kadar sürecek? İşte, cevabı…

Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı Deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

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Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.

Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA

Artçı deprem sayısı son olarak 2 bin 412 olarak listede yerini aldı:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Artçı depremler ne kadar sürecek, ne zaman durur? Artçı depremler tehlikeli mi normal mi, neden bitmiyor?
SON DAKİKA