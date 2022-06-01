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Haberler Yaşam Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 01.06.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 18:04

Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Piknik yapmak, en eğlenceli aktivitelerden birisidir. Havaların ısınmasıyla beraber doğada vakit geçirmek isteyen pek çok kişi, farklı mesire alanlarını tercih ederler. Sevdikleriyle hoş vakit geçirmek isteyen kişiler, bulunduğu şehirdeki mesire alanlarını araştırırlar. Artvin'de yaşayan ve piknik yapmak isteyen kişiler için de pek çok mesire alanı bulunur. Yeşilin en güzel tonlarına sahip, doğası ve yayları olan bu kentin mesire alanı açısından da zengin olduğu söylenebilir. Artvin piknik alanları yazımızda bu mesire alanlarına yer verdik. Artvin Piknik Alanları- Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.

Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Sevdikleriyle güzel bir gün geçirmek isteyen kişiler, mesire alanlarını tercih edebilir ve orada piknik gibi çeşitli aktiviteler yapabilir. Özellikle yoğun iş veya okul temposundan sıkılan pek çok kişi, ailesi veya arkadaşlarıyla doğanın içinde vakit geçirmek ister. Artvin ilinde yaşayan kişiler için piknik yapılabilecek çok fazla alan mevcuttur. Buralarda pikniğin yanı sıra yürüyüş gibi farklı etkinlikler de yapmak mümkün. Bol oksijenli bir ortamda kafa dinlemek isteyen herkes, yaylaları ile bilinen Artvin'deki mesire alanlarını tercih edebilir. Artvin piknik alanları açısından zengin bir yerdir. Bu da piknik yapmak için çok fazla alternatifin olması anlamına gelir.

Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Artvin Piknik Alanları

Artvin, doğası ve yaylalarıyla dikkat çeken, oksijenin bol olduğu bir kenttir. Burada piknik yapmak isteyenler için pek çok alternatif vardır. Şehrin merkezinde bulunan Çoruh Park, tercih edilebilecek mekanlar arasında. Burası aynı zamanda su sporlarının da yapıldığı bir yer olarak biliniyor. Bir diğer piknik alanı olan Artvin Kent Ormanı, özellikle hafta sonunun oldukça kalabalık olduğu, buna rağmen doğada kafa dinlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler için ideal bir yer olarak karşımıza çıkar.

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Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Artvin Piknik Yerleri

Artvin'de piknik yerleri arasında bulunan Hatila Vadisi Milli Parkı, merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan ve merkeze 10 km uzaklıkta olan sakin bir yerdir. Kent Ormanları Göleti ise piknik yapabileceğiniz ve sevdiklerinizle hoş vakitler geçireceğiniz bir diğer yerdir.

Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Artvin'in merkezinde bulunan bu piknik yeri de sıklıkla tercih edilir. Küçük göletlere sahip bu alanda doğa ile iç içe huzurlu vakit geçirebilirsiniz. Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, piknik yapabileceğiniz bir diğer mekandır. Burası, yürüyüşün yanı sıra yüzme ve sandal gezisi gibi farklı aktiviteleri yapma imkânı tanıyan huzur verici bir yerdir.

Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Artvin Mesire Alanları

Artvin'de doğa ile iç içe olabileceğiniz çok sayıda mesire alanı mevcuttur. Şehrin sınırları içerisinde bulunan Fatih Mesire Yeri, manzara eşliğinde, içerisinde yer alan çardaklar üzerinde çayınızı ve kahvenizi yudumlayabileceğiniz ideal bir ortamdır. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen kişiler baraj manzarası eşliğinde sevdikleriyle hoş vakit geçirmek ister. Artvin- Ardahan yolu üzerinde bulunan Lelvant Piknik Alanı, tercih edebileceğiniz bir diğer mekândır. Doğa harikası bu yerde ayrıca tuvalet ve çocuklar için oyun parkı da vardır.

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