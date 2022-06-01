Artvin Piknik Alanları - Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Sevdikleriyle güzel bir gün geçirmek isteyen kişiler, mesire alanlarını tercih edebilir ve orada piknik gibi çeşitli aktiviteler yapabilir. Özellikle yoğun iş veya okul temposundan sıkılan pek çok kişi, ailesi veya arkadaşlarıyla doğanın içinde vakit geçirmek ister. Artvin ilinde yaşayan kişiler için piknik yapılabilecek çok fazla alan mevcuttur. Buralarda pikniğin yanı sıra yürüyüş gibi farklı etkinlikler de yapmak mümkün. Bol oksijenli bir ortamda kafa dinlemek isteyen herkes, yaylaları ile bilinen Artvin'deki mesire alanlarını tercih edebilir. Artvin piknik alanları açısından zengin bir yerdir. Bu da piknik yapmak için çok fazla alternatifin olması anlamına gelir.