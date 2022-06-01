Piknik yapmak, en eğlenceli aktivitelerden birisidir. Havaların ısınmasıyla beraber doğada vakit geçirmek isteyen pek çok kişi, farklı mesire alanlarını tercih ederler. Sevdikleriyle hoş vakit geçirmek isteyen kişiler, bulunduğu şehirdeki mesire alanlarını araştırırlar. Artvin'de yaşayan ve piknik yapmak isteyen kişiler için de pek çok mesire alanı bulunur. Yeşilin en güzel tonlarına sahip, doğası ve yayları olan bu kentin mesire alanı açısından da zengin olduğu söylenebilir. Artvin piknik alanları yazımızda bu mesire alanlarına yer verdik. Artvin Piknik Alanları- Artvin Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımız sizlerle.