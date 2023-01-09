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Haberler Yaşam Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:12

Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

Artvin ve Ardahan'da görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki kentte de yağışlı hava nedeniyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu noktada ise gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada "Artvin ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu tip durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı eğitime yağışın etkisi azalana kadar ara veriliyor. Kara kış yurdun büyük bir kesiminde etkisini göstermeye başladı. Peki, 9 Ocak 2023 Artvin ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? İşte son durum…

Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

Artvin ve Ardahan'da okulların tatil olup olmadığı konusu an itibarıyla bölge halkının gündeminde yer alıyor. Yurdun büyük bir kısmında soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Bu kapsamda ise okullarda kar tatili beklentisi doğru. Gerek veliler gerekse öğrenciler "Artvin ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Artvin ve Ardahan'da kar tatili haberleri ve tüm gelişmeler…

Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

KARA KIŞ GELDİ!

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor. Soğuk havanın yerini kar yağışına bıraktığı Kars'ta, bazı bölgeler beyaza büründü.

Kars- Selim kara yolunda kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı yerlerde tipi etkili oldu. Kentte kar etkisini sürdürüyor.

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Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 2 gündür etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 9, Ardanuç'ta 14, Şavşat'ta 37, Yusufeli'nde 16, Murgul'da 1 ve Borçka'da 1 olmak üzere 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Artvin Belediyesi ekipleri de şehir içi trafiğinde aksama yaşanmaması için gece boyu iş makineleriyle Çamlık Mahallesi'nde çalışma yürüttü.

Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan kentin önemli kış turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı 20, Atabar Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

ARTVİN VE ARDAHAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz bu illerde kar tatili olduğuyla ilgili bir Valilik açıklaması bulunmuyor.

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