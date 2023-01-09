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Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:12

Artvin ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı etkili oluyor! Artvin ve Ardahan’da okullarda kar tatili beklentisi...

Artvin ve Ardahan'da görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki kentte de yağışlı hava nedeniyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Bu noktada ise gözler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu noktada "Artvin ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu tip durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı eğitime yağışın etkisi azalana kadar ara veriliyor. Kara kış yurdun büyük bir kesiminde etkisini göstermeye başladı. Peki, 9 Ocak 2023 Artvin ve Ardahan'da yarın okullar tatil mi? İşte son durum…