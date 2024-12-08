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Artvin'de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
11:17
Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil yolunda sabaha karşı heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya ve toprak kütlesi Kıyıcık Tünel çıkışına dolarak karayolu ulaşımı çift yönlü kapandı. Bölgede heyelan riski devam ederken, heyelan sırasında yoldan geçen bir araçta hasar meydana geldi. Ekipler tarafından toprak altında kalan araç olup olmadığı araştırılıyor. Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü. Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanıyor. İşte haberin detayları...