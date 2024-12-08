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Haberler Yaşam Artvin'de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:17

Artvin'de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı

Artvin'in Arhavi ilçesi Karadeniz Sahil yolunda sabaha karşı heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya ve toprak kütlesi Kıyıcık Tünel çıkışına dolarak karayolu ulaşımı çift yönlü kapandı. Bölgede heyelan riski devam ederken, heyelan sırasında yoldan geçen bir araçta hasar meydana geldi. Ekipler tarafından toprak altında kalan araç olup olmadığı araştırılıyor. Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü. Bölgede ulaşım alternatif köy yollarından sağlanıyor. İşte haberin detayları...

Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Kıyıcık tünel çıkışında gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil yolunu çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

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Artvin’de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde hasar meydana geldi.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve Polis ekipleri sevk edildi.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan dev kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapattı

Heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dik yamaçtan kopan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü.

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