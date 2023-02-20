Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

Artvin'de okullar tatil mi sorusu cevaplandı. Bugün itibarıyla ders zilinin çalması beklenirken Artvin Valiliği açıklaması ile araştırmalar yeniden hız kazandı. Artvin'de bugün okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle bazı illerde hava durumu ile okulların durumu takip edilmeye devam ediyor. Peki, 20 Şubat bugün Artvin'de okullar var mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte, kar tatili açıklaması…