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Haberler Yaşam Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:05

Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

Kahramanmaraş depremi ardından okullarda tatil kararı alınmıştı. 20 Şubat bugün verilen aranın ardından ders zilinin çalması bekleniyordu ancak Artvin Valiliği kar tatili açıklaması ile gündeme geldi. Artvin'de okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündeminde. Afet bölgesi yanı sıra yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı da devam ediyor. Doğu Karadeniz'de etkisini artıran yağışın ardından Artvin'de bugün okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 20 Şubat bugün Artvin'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, o açıklama!

Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

Artvin'de okullar tatil mi sorusu cevaplandı. Bugün itibarıyla ders zilinin çalması beklenirken Artvin Valiliği açıklaması ile araştırmalar yeniden hız kazandı. Artvin'de bugün okullar tatil mi, var mı soruları yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle bazı illerde hava durumu ile okulların durumu takip edilmeye devam ediyor. Peki, 20 Şubat bugün Artvin'de okullar var mı, tatil mi, ne zamana kadar tatil? İşte, kar tatili açıklaması

Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

ARTVİN VALİLİĞİ AÇIKLADI: BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

20 Şubat Pazartesi günü olmak üzere Artvin merkez ve Borçka Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle (20 Şubat 2023 Pazartesi) ara verildiği ifade edildi.

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Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

Yanı sıra ilçelerde görev yapan engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da 20 Şubat günü idari izinli sayılacak.

Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

ARTVİN HAVA DURUMU

Pazartesi: Yağmurlu 2/11

Salı: Karla karışık yağmur 3/8

Çarşamba: Karla karışık yağmur 5/9

Perşembe: Yağmurlu 4/8

Cuma: Hafif yağmurlu 3/8

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