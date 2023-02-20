Bugün Artvin’de okullar tatil mi? 20 Şubat Pazartesi Artvin’de bugün okullar tatil mi, var mı? Valilik kar tatili açıklaması!

Kahramanmaraş depremi ardından okullarda tatil kararı alınmıştı. 20 Şubat bugün verilen aranın ardından ders zilinin çalması bekleniyordu ancak Artvin Valiliği kar tatili açıklaması ile gündeme geldi. Artvin'de okullar tatil mi, var mı soruları öğrencilerin gündeminde. Afet bölgesi yanı sıra yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı da devam ediyor. Doğu Karadeniz'de etkisini artıran yağışın ardından Artvin'de bugün okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 20 Şubat bugün Artvin'de okullar tatil mi, kaç gün? İşte, o açıklama!