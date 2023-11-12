Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

Kanlı olay 29 Haziran'da Mersin'de yaşandı. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, iddiaya göre Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Mustafa Bangiz, sevgilisini dövdü.