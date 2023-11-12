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Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 12:12

Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

Kan donduran olay Mersin'de yaşandı. Esra Asena Temir'i (27) döverek öldüren Mustafa Bangiz (28) tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Vahşetteki detaylar ise herkesi şaşırttı!

DHA
Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

Kanlı olay 29 Haziran'da Mersin'de yaşandı. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, iddiaya göre Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Mustafa Bangiz, sevgilisini dövdü.

Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

Mustafa Bangiz ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Bangiz'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

İddianamede, Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanamasını sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Bangiz'in, Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Asena cinayeti: Hastaneye götürmek yerine oraya atmış!

Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, iddianameye katılmadıklarını söyledi. Cinayetin planlı, tasarlanmış bir şekilde gerçekleştirdiğini savunan Söylemez, "Bu basit bir kadın cinayeti değil. Planlı, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir.

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