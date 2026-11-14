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Giriş Tarihi: 14.11.2026 19:03

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak?

2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın gözü yeni maaş hesaplamalarına çevrildi. TÜİK'in Ekim 2026 enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri, ocak ayında yapılacak artışa ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Peki, Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar artırılacağı merak edilirken enflasyon rakamları zam hesaplamalarında belirleyici göstergeler arasında yer aldı. TÜİK verilerine göre Ekim 2026'da TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 yükseldi. Yılın başından bu yana enflasyon yüzde 27,52 olurken 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,23 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan veriler, 2027 asgari ücret zammına yönelik olası senaryoların yeniden hesaplanmasına neden oldu.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞİYOR!

Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen yüzde 27,52'lik enflasyon dikkate alındığında, mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamada tutar 35 bin 802 TL'ye ulaşıyor.Asgari ücretteki nihai artış için gözler şimdi 3 Aralık'ta açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyon rakamları ise ocak ayında belli olacak. Ancak 2027 yılında uygulanacak asgari ücret, aralık ayındaki komisyon görüşmelerinin ardından karara bağlanacak.

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Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Asgari ücret zammı belirlenirken geçmiş dönemdeki enflasyon verilerinin yanı sıra önümüzdeki süreçte fiyatlarda yaşanması beklenen değişimler de göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentileri de yakından izleniyor.

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Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yılı enflasyon tahmini 1,5 puan artırılarak yüzde 29,5'e çıkarıldı.Raporda 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 21 olarak açıklanırken 2028 yıl sonu tahmini yüzde 13,5 seviyesinde tutuldu.Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL'ye yüzde 29,5 oranında artış uygulanması halinde yeni ücret yaklaşık 36 bin 358 TL olacak.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 5 AYRI HESAPLAMA

2027 yılında uygulanacak asgari ücrette artış oranı henüz netlik kazanmadı. Zam beklentileri ağırlıklı olarak yüzde 25 ile yüzde 35 arasında şekillenirken, bu aralığın üzerindeki olası artışlara göre de yeni maaş tabloları oluşturuluyor.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında ortaya çıkacak yeni maaşlar şöyle:

Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL
Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL
Yüzde 35 zam: 37 bin 902 TL
Yüzde 40 zam: 39 bin 306 TL
Yüzde 45 zam: 40 bin 709 TL
Bu hesaplamalara göre yüzde 30'luk bir artışta asgari ücret 36 bin 498 TL'ye yükselirken, yüzde 40 ve üzerindeki zam senaryolarında 40 bin TL sınırına yaklaşıyor.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, emekli aylıkları ve asgari ücret konusunda devam eden çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu. Hem emekliler arasında maaşını yeterli görmeyenlerin hem de asgari ücretle geçimini sağlayan bazı çalışanların bulunduğuna dikkat çeken Şen, bu kesimlerin gelir seviyesini yükseltmek amacıyla Ankara'da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

"EMEKLİ MAAŞLARININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Şen, mevcut ücretlerin bazı vatandaşların beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşlarını yetersiz bulan kesimine hak verdiğini belirten Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşlarını yetersiz bulmaktadır. Onlara katılıyorum, haklılar. Asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum" dedi.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

"DAHA MEMNUN OLACAKLARI BİR ÜCRET ORTAYA ÇIKACAK"

Maaşların artırılmasına yönelik Ankara'da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Şen, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirlerinde iyileştirme yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Şen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak."

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının aralık ayında başlayacağını bildirdi.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışanların enflasyon karşısında korunmasının önemine dikkat çeken Işıkhan, yeni ücret belirlenirken çalışanların mağdur edilmemesi için mümkün olan en yüksek rakamın sunulmaya çalışılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, asgari ücret konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve çalışanları mağdur etmeyeceklerini belirtti.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

2026 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılı boyunca uygulanacak asgari ücret, bir önceki yılın aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin tamamlanmasının ardından karara bağlanmıştı.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Yüzde 27 oranında artırılan net asgari ücret 28 bin 75 TL 50 kuruş olurken brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak uygulanmaya başladı.

2027 yılı için yapılacak zamda mevcut ücret temel alınacak ve yeni tutar komisyon görüşmelerinin ardından açıklanacak.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı 15 üyeli komisyonun yeni ücret üzerinde uzlaşma sağlamak amacıyla birden fazla toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Görüşmelerin ardından nihai kararın 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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