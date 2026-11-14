Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027’de asgari ücret ne kadar olacak?

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında ortaya çıkacak yeni maaşlar şöyle:

Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL

Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL

Yüzde 35 zam: 37 bin 902 TL

Yüzde 40 zam: 39 bin 306 TL

Yüzde 45 zam: 40 bin 709 TL

Bu hesaplamalara göre yüzde 30'luk bir artışta asgari ücret 36 bin 498 TL'ye yükselirken, yüzde 40 ve üzerindeki zam senaryolarında 40 bin TL sınırına yaklaşıyor.