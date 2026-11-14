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Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2026 19:03
Asgari ücret hesaplamaları başladı! Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak?
2027 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın gözü yeni maaş hesaplamalarına çevrildi. TÜİK'in Ekim 2026 enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri, ocak ayında yapılacak artışa ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Peki, Ocak 2027'de asgari ücret ne kadar olacak?