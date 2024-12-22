Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:37

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücretin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği üçüncü toplantısını tamamladı. 19 Aralık 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerin ardından, asgari ücret artışıyla ilgili henüz bir rakam açıklanmadığı kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Asgari ücret zammı, milyonlarca işçi ve işvereni doğrudan ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretteki artış için yapılan görüşmeler devam ederken, son olarak 19 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantı, bu sürecin en önemli aşamalarından biriydi. Görüşmelerin giderek daha kritik hale geldiği bu süreçte, asgari ücretin belirleneceği 4. toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3. TOPLANTI GERİDE KALDI!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı 19 Aralık'ta gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan yetkililer, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için henüz bir rakam konşulmadığını ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI SONRASI DEĞERLENDİRME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Işıkhan, toplantıların uzlaşı ve karşılıklı istişare ortamında sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Işıkhan, "Bugün gerçekleştirilen 3. toplantıda işçi ve işveren temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılı için asgari ücreti belirlerken, çalışanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi ve enflasyon karşısında ezilmelerini engellemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda işverenlerimizin rekabet gücünü de koruyarak dengeli bir çözüm üreteceğiz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrasında kamuoyuna açıklamlarda bulunurken yeni yılda geçerli oalcak asgari ücret zammı için görüşmelerin 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor.

Komisyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanan bir başkan başkanlık eder. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk olarak kabul edilir.

SON DAKİKA