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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:37
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ 2024: Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücretin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği üçüncü toplantısını tamamladı. 19 Aralık 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerin ardından, asgari ücret artışıyla ilgili henüz bir rakam açıklanmadığı kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının tarihine çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek?