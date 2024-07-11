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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: “Bakan Işıkhan'dan açıklama!” Temmuz asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
10:20
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu gündeme geldi. Temmuz emekli zammı ve memur zammında sonra asgari ücrete zam bekleyen vatandaşlar gelecek açıklamalara yöneldi. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ödemeleriyle gerçekleştiriliyordu.2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zam gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar