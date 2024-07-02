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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:32

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücret zammı temmuz 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları konuyla ilgili belirleyici rol oynarken memur ve emekli zammını netleştirecek 6 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanıyor. Asgari ücrete zam yapılacak mı, artış olacak mı merak konusu. Peki; Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı yok mu? İşte, güncel açıklamalar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

Asgari ücret zammı memur ve emekli ile birlikte gündemde. 3 Temmuz günü açıklanacak son enflasyonla birlikte belli olacak temmuz zammı asgari maaşlar üzerinde etkili olacak mı merak ediliyor. Ocak zammı ile net 17 bin seviyesine çıkan maaşlarda ara zam olacak mı araştırılıyor. Peki; asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücret ne zaman artacak? İşte, detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLUYOR!

6 aylık enflasyon rakamlarına göre yılda 2 kez artış yaşayan memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısındaki zam oranını bekliyor. Temmuz zammı ile artacak maaşlar 3 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonla birlikte netlik kazanacak.

Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı?

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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Son Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan asgari ücret zammı hakkında da şu sözleri kaydetti:

"Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." Dedi

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Buna göre temmuzda asgari ücrete ara zam yok. "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" diyen Bakan Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek." diyerek kararda devamlılıklarını belirtti.

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