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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Memur ve emekli zammı belli oluyor! Asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
10:32
Asgari ücret zammı temmuz 2024 son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları konuyla ilgili belirleyici rol oynarken memur ve emekli zammını netleştirecek 6 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanıyor. Asgari ücrete zam yapılacak mı, artış olacak mı merak konusu. Peki; Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı yok mu? İşte, güncel açıklamalar...