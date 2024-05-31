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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
10:31
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu son dakika haberleriyle takip ediliyor. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam oluyor ve bu zam şubat ayı ödemelerine yansıyordu. Geçtiğimiz son iki senede Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam uygulandı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'da. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar