Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 10:31

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu son dakika haberleriyle takip ediliyor. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam oluyor ve bu zam şubat ayı ödemelerine yansıyordu. Geçtiğimiz son iki senede Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam uygulandı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'da. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla "Asgari ücrete ara zam" araştırmaları başladı. Geçtiğimiz iki yılda da temmuz ayında uygulanan zamlardan dolayı ara zam araştırmaları başladı. Peki, bu yıl asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte Asgari ücrete ara zam 2024 detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?

Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı son açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAYACAK!
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden kararlaştırılacak.
Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.
Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

SON DAKİKA