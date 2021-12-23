Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu alma ekranı hatırlatma dozu olmak isteyen ya da aşılama sürecini tamamlamayan vatandaşlarca araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım izni verildiği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından pek çok vatandaş aşı randevusu nasıl alınır sorusuyla birlikte TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, yerli aşı ne zaman ve nerede yapılıyor gibi soruların da yanıtını arıyor. İşte BioNTech ve Sinovac için MHRS aşı randevusu alma ekranı ile yerli aşı hakkında merak edilenlerin yanıtı.