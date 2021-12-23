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Haberler Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:41

Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu alma ekranı hatırlatma dozu olmak isteyen ya da aşılama sürecini tamamlamayan vatandaşlarca araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım izni verildiği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından pek çok vatandaş aşı randevusu nasıl alınır sorusuyla birlikte TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, yerli aşı ne zaman ve nerede yapılıyor gibi soruların da yanıtını arıyor. İşte BioNTech ve Sinovac için MHRS aşı randevusu alma ekranı ile yerli aşı hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yerli aşının acil kullanım izni aldığını müjdelemişti. Koronavirüsle mücadelede ilk yerli aşımız olan TURKOVAC'ın önümüzdeki hafta içinde uygulamaya alınacağı duyurusu üzerine, vatandaşlar TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte MHRS aşı randevusu alma ekranı ile aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar!

Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Daha sonra şehir ve hastane tercihlerinizi gerçekleştirdikten sonra aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TURKOVAC aşısı için henüz aşı randevusu ekranı açılmadı. Yalnızca gönüllü vatandaşlara hatırlatma dozu olarak uygulanan yerli aşının önümüzdeki hafta şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

YERLİ AŞI NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC için, "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.

Aşı randevusu nasıl alınır, TURKOVAC randevu ekranı açıldı mı, ne zaman ve nerede yapılıyor? MHRS aşı randevusu alma ekranı

YERLİ TURKOVAC AŞI HANGİ HASTANELERDE VURULUYOR?

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, 2021 yılı bitmeden uygulanmaya başlayacak yerli aşı TURKOVAC ilk olarak şehir hastanelerinde uygulanacak. Ardından diğer hastane ve sağlık kurumlarında da kullanıma sunulacak.

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