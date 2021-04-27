Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

Ülke genelinde Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma ile beraber "Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi?" soruları gündeme geldi. Bilindiği üzere vaka sayılarının kritik seviyeleri aşmasıyla beraber geçtiğimiz gün yeni kısıtlama kararları alınmış ve yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kamuoyuna duyurulmuştu. Öte yandan koronavirüs aşılama sürecinin devam ediyor olması nedeniyle birçok kişi detayları araştırıyor. Buna göre; Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte tüm detaylar…