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Haberler Yaşam Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:27

olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

Ülke genelinde Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma ile beraber " olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi?" soruları gündeme geldi. Bilindiği üzere vaka sayılarının kritik seviyeleri aşmasıyla beraber geçtiğimiz gün yeni kısıtlama kararları alınmış ve yayımlanan genelgesiyle kamuoyuna duyurulmuştu. Öte yandan koronavirüs aşılama sürecinin devam ediyor olması nedeniyle birçok kişi detayları araştırıyor. Buna göre; Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte tüm detaylar…

Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

Koronavirüs olan kişiler Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma süreci öncesinde "Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. tarafından yayımlanan genelge kapsamında yasağın uygulanacağı sürece dair tüm detaylar kamuoyunun bilgisin sunulmuştu. Peki, Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelgede yer alan tüm detaylar…

Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

AŞI RANDEVUSU OLANLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

genelgesinde "Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)," sokağa çıkma yasağında muaf olacak.

Bu kapsamda koronavirüs olan kişiler de kısıtlamadan muaf olacak.

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Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor.

Aşı randevusu olanlar sokağa çıkma yasağından muaf mı, dışarı çıkabilir mi? İşte genelge detayları!

Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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