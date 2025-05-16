Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ TEKRAR TEKRAR YAŞIYORUM"



16 Mayıs 2025'te görülen duruşmada, Duygu'nun annesi Nuriye Bölükbaş, mahkemede duygusal bir ifade verdi: "Psikolojik ve sağlık olarak dayanacak gücüm kalmadı. Sanıkla aynı havayı solumak çok zor. Her duruşmada kızımın ölümünü tekrar yaşıyorum. Sadece kızımı değil, torunumu da kaybettim. Oğlum geçen duruşma sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun, emsal bir karar kadın cinayetlerini engelleyebilir." Baba Selahattin Bölükbaş ise, "Adalete güveniyorum, en ağır ceza verilsin ki başka aileler üzülmesin" dedi.