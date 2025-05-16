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Haberler Yaşam Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:37

Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 Kasım 2022'de havlupana asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş'ın (33) ölümüyle ilgili davada yeni bir duruşma görüldü. Kız arkadaşı Duygu'yu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emre Turan (30) ve tutuksuz yargılanan halası S.T.'nin davasında, acılı anne Nuriye Bölükbaş'ın yürek burkan ifadeleri damga vurdu.

DHA
Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

Olay, Bornova'daki lüks bir sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile yaşadığı evin banyosunda çarşafla havlupana asılı halde ölü bulundu. İlk başta intihar olarak bildirilen olay, soruşturma derinleştikçe cinayete dönüştü.

Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporunda, Duygu'nun tırnaklarında ve tişörtünde Emre Turan'a ait DNA izleri tespit edildi. Ayrıca, site güvenlik görevlilerinin ifadelerine göre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

"KENDİNİ ASMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Duygu Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının fiziksel olarak mümkün olmadığı vurgulandı. Havlupanın bulunduğu duvara bitişik 1 metre yüksekliğindeki ahşap banyo tezgahı nedeniyle yeterli yüksekliğin olmadığı belirtildi.

Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

İddianameye göre, Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçları, dizleri ve kalça kısmı tezgaha temas ederdi. Savcı, Emre Turan için "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, halası S.T. için ise "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...

"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ TEKRAR TEKRAR YAŞIYORUM"

16 Mayıs 2025'te görülen duruşmada, Duygu'nun annesi Nuriye Bölükbaş, mahkemede duygusal bir ifade verdi: "Psikolojik ve sağlık olarak dayanacak gücüm kalmadı. Sanıkla aynı havayı solumak çok zor. Her duruşmada kızımın ölümünü tekrar yaşıyorum. Sadece kızımı değil, torunumu da kaybettim. Oğlum geçen duruşma sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Aile olarak bittik. Adalet yerini bulsun, emsal bir karar kadın cinayetlerini engelleyebilir." Baba Selahattin Bölükbaş ise, "Adalete güveniyorum, en ağır ceza verilsin ki başka aileler üzülmesin" dedi.