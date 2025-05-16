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Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
14:37
Asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş davasında yeni gelişme! Acılı anne: Katil ile aynı havayı solumak...
İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 Kasım 2022'de havlupana asılı halde bulunan Duygu Bölükbaş'ın (33) ölümüyle ilgili davada yeni bir duruşma görüldü. Kız arkadaşı Duygu'yu öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emre Turan (30) ve tutuksuz yargılanan halası S.T.'nin davasında, acılı anne Nuriye Bölükbaş'ın yürek burkan ifadeleri damga vurdu.