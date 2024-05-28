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Haberler Yaşam Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 16:49

Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

Bir döneme damga vurmuş ve Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yeniden başlıyor. Dizinin takipçilerini sevindiren haber kanaldan geldi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi isimleri ağırlayan yapımda Bihter ve Behlül'ün hikayesi dizinin ilk bölümünden bu yana konuşuluyor. Peki; Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

Aşk-ı Memnu yeniden yayımlanmaya başlıyor. Kanal D ekranlarında izlenen yapımla birlikte yıldızı parlayan birçok oyuncu günümüzde de en çok takip edilen isimler arasında yer alıyor. Peki; Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta? İşte, haberin detayları...

Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

AŞK-I MEMNU BAŞLIYOR!

4 Eylül 2008 tarihinde yayımlanan 1. bölümü ile yayın hayatına başlayan 2 sezon devam ederek 24 Haziran 2010 tarihinde final yapan dizi efsaneler arasına girmiş durumda.

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Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

Her yaz tekrar bölümleriyle ekranlara gelen Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor. Kanal D'nin sosyal medya hesabında duyurulan habere göre yazın habercisi başlıyor.

Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Kanal D tarafından yapılan açıklamaya göre Aşk-ı Memnu 3 Haziran Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.00'da takip edilecek.

Yaz boyu izlenecek yapım finale kadar gündemde olacak.

Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?

AŞK-I MEMNU KONUSU

Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent'e vermiştir.

Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul'un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul'un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

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