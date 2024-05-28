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Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
16:49
Aşk-ı Memnu yeniden başlıyor! Kanal D dizinin ilk bölümü için tarih verdi: Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta?
Bir döneme damga vurmuş ve Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi yeniden başlıyor. Dizinin takipçilerini sevindiren haber kanaldan geldi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi isimleri ağırlayan yapımda Bihter ve Behlül'ün hikayesi dizinin ilk bölümünden bu yana konuşuluyor. Peki; Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?