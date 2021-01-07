Askerlik, vatani görev olarak bilinmektedir. Herhangi bir ülkede belirli bir yaşa gelen her erkeğin yapması zorunlu bir hizmettir. Askerliği yapacak olan kişinin asli görevi vatanı her türlü iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik görevini yapacak olan kişilere asker sözleri göndermek isteyenler doğru yerdeler. Sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel, kısa, uzun asker sözleri bu başlık altında yer alıyor. 2020 Asker sözleri ile sevdiklerinizi ve tüm yakınlarınızı en güzel sözlerle uğurlayabilirsiniz. İşte askere söylenebilecek en güzel sözler…