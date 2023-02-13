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Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 13:52

Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

Askerlik celp tarihleri vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, askere alma işlemleri 2 Mart ve 6 Nisan'da yapılacaktı. Ancak 10 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi sonrası alınan karar doğrultusunda Mart ve Nisan askerlik celpleri değişti. MSB, yaptığı son açıklamada OHAL ilan edilen illerde ikamet eden yükümlülerin askere sevklerinin ertelendiğini duyurdu. Peki, 2023 MSB Mart-Nisan Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi? İşte, konu ile ilgili o açıklama…

Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

Askerlik celp tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bilindiği üzere askerlik celp dönemleri Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşiyor. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Mart ve Nisan celpleri değişti. Bu gelişme sonrası vatani görevini yerine getirecek olan binlerce aday, ''Askerlik celpleri ertelendi mi, ne zamana ertelendi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni askerlik sevk ve celp tarihleri ile ilgili MSB'den bir son dakika açıklaması geldi. Peki, askerlik celp tarihleri ne zamana ertelendi? İşte, 2023 MSB Mart-Nisan askerlik celp dönemleri ve konu ile ilgili son gelişmeler.

Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ASKERLİK CELP TARİHLERİ ERTELENDİ! MART/NİSAN ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMANA ERTELENDİ?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlik celp tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

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Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

BEDELLİ ASKERLİK CELPLERİ ERTLENDİ Mİ, NE ZAMANA ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bedelli askerlik yapacakları da kapsıyor. Yani deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde şkamet eden veya bu on ilin nüfusuna kayıtlı olan bedelli askerlik yükümlülerinin celp ve sevk tarihleri ertelendi.

Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

MSB'den yapılan açıklamada, "Olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine ertelenmiştir. Bu yükümlülerden önceki planlandığı sevk tarihlerinde silahaltına alınmak isteyenlerin sevkleri yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI CELP TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan celp tarihleri şu şekildeydi;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

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