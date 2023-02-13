Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

Askerlik celp tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bilindiği üzere askerlik celp dönemleri Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşiyor. Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Mart ve Nisan celpleri değişti. Bu gelişme sonrası vatani görevini yerine getirecek olan binlerce aday, ''Askerlik celpleri ertelendi mi, ne zamana ertelendi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni askerlik sevk ve celp tarihleri ile ilgili MSB'den bir son dakika açıklaması geldi. Peki, askerlik celp tarihleri ne zamana ertelendi? İşte, 2023 MSB Mart-Nisan askerlik celp dönemleri ve konu ile ilgili son gelişmeler.