Askerlik celp tarihleri Mart-Nisan 2023: MSB Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi?

Askerlik celp tarihleri vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, askere alma işlemleri 2 Mart ve 6 Nisan'da yapılacaktı. Ancak 10 ilde etkili olan Kahramanmaraş depremi sonrası alınan karar doğrultusunda Mart ve Nisan askerlik celpleri değişti. MSB, yaptığı son açıklamada OHAL ilan edilen illerde ikamet eden yükümlülerin askere sevklerinin ertelendiğini duyurdu. Peki, 2023 MSB Mart-Nisan Askerlik celp tarihleri ne zaman, ertelendi mi, bedellik askerlik ne zamana ertelendi? İşte, konu ile ilgili o açıklama…