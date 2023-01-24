Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri için beklenen gün gelip çattı. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat 2023 celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecek. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.