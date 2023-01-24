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Haberler Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 23:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 23:15

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri için beklenen gün gelip çattı. Yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat 2023 celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecek. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 2023 celp ve sevk tarihlerini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Buna göre, 2023 Şubat celbi askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Bu noktada binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

Askerlik yerlerinin açıklanacağı saat henüz belli değil. Ancak gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz

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Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup) 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup) 06 Nisan 2023

Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile 2023 Şubat celbi Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

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