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Haberler Yaşam ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:03

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

Mayıs ayı askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açılıyor ve vatani görevine başlamaya hazırlanan yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. 2025 Mayıs celbi için askerlik yerleri, belirlenen tarihte T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Sınıflandırma sonuçları, yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve başvuruda bulunmayanlar, sınıflandırma işlemine dahil edilmeyecek. Peki, Mayıs 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

Mayıs ayı askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. Silah altına alınacak yükümlüler, 2025 yılı Mayıs celbi askerlik yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, bu yılki celp dönemi ve sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri, belirli tarihlerde e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek ve adaylar, T.C. kimlik numarası ile sonuçlara ulaşabilecek. Peki, 2025 Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak ve hangi tarihlerde erişime açılacak?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecekler.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Er adayları, celp dönemlerine ait bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. e-Devlet sistemine giriş yapabilmek için, PTT şubesinden kimlikleri karşılığında alacakları şifreyi kullanmaları gerekecek.

T.C. kimlik numarası ve PTT'den alınan şifre ile sisteme giriş yapan adaylar, hizmet adlarını girerek askerlik yerlerini görüntüleyebilecekler.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ VE SEVK TARİHLERİ

Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025
Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

Yükümlüler sevk belgesini 1'inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3'üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.