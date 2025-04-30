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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
07:03
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
Mayıs ayı askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden erişime açılıyor ve vatani görevine başlamaya hazırlanan yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. 2025 Mayıs celbi için askerlik yerleri, belirlenen tarihte T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Sınıflandırma sonuçları, yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmayacak ve başvuruda bulunmayanlar, sınıflandırma işlemine dahil edilmeyecek. Peki, Mayıs 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı