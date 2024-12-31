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Haberler Yaşam Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:36

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

2025 yılına girerken TV8 ekranlarında eğlence programı O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü sebebiyle Aslıhan Güner kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. Tanıtımla birlikte Yalan dizisinin Melike'si olan oyuncunun performansı dikkat çekti. Peki, Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner bu akşamki O Ses Türkiye Yılbaşı performansıyla merak ediliyor. Sesi ve performansıyla beğeni kazanan sanatçının biyografisine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner 17 Aralık 1987'de dünyaya gelmiştir. Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

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Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti.

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu'da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kuzey Yıldızı' dizisinde başrolde yer almaktadır.

Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sırlar Dünyası - (2002)
Büyük Buluşma - (2004)
En İyi Arkadaşım - (2004)
The İmam - Zehra(2005)
Selena - Demeter (2006)
Esir Kalpler - (2006)
Eksi 18 - (2006)
Sevda Çiçeği - (2006)
Çemberimde Gül Oya - Dilek (2006)
Yuvamı Yıkamazsın - Pelin (2007)
Zeliha'nın Gözleri - Selma (Konuk Oyuncu) (2007)
Asi - Gonca Kozcuoğlu (2007)
Şefkat Tepe - Leyla (2010) - Yasemin (2013)
Sümela'nın Şifresi: Temel - Zuhal (2011)
Bir Zamanlar Osmanlı - Esma (2012)
Geceler Yarim Oldu - Gülcan
Moskova'nın Şifresi: Temel - Zuhal (2012)
Herşey Yolunda Merkez - Yasemin (2013)
Kızılelma - Azra (2014)

Kuzey Yıldızı

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