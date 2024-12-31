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Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:36
Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?
2025 yılına girerken TV8 ekranlarında eğlence programı O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü sebebiyle Aslıhan Güner kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. Tanıtımla birlikte Yalan dizisinin Melike'si olan oyuncunun performansı dikkat çekti. Peki, Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri