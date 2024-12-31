Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, nereli, kiminle evli, hangi dizilerde rol aldı?

Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti.