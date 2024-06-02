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Haberler Yaşam Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:34

Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!

İstanbul'da üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, aralık ayında sokakta yürüdüğü sırada hiç tanımadığı Murat H. tarafından bıçaklandı. 3 organı hasar gören genç kıza kabusu yaşatan saldırgan, 5 ay sonra yakalandı. Aslıhan'ın Emniyet'e giderek bizzat teşhis ettiği saldırganla ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı!

İHA
Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!

Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Yaya olarak giden genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

3 ORGANI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonra da taburcu edilmişti.

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Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!

BIÇAKTAN PARMAK İZİ ÇIKMAMIŞ

Öte yandan saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edilmişti. Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştı.

Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!

5 AY SÜREN TEKNİK TAKİP SONRASI YAKALANDI

Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamadı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğruladı.

Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!

BİPOLAR HASTASI ÇIKTI

İş yeri sahibi ise H.'nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söyledi. Şahsın Güngören'de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenledi. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirdi.

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