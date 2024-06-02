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Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
11:34
Aslıhan Zengin’i bıçaklayan saldırgan Murat H. yakalandı: Dikkat çeken eski eş detayı!
İstanbul'da üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, aralık ayında sokakta yürüdüğü sırada hiç tanımadığı Murat H. tarafından bıçaklandı. 3 organı hasar gören genç kıza kabusu yaşatan saldırgan, 5 ay sonra yakalandı. Aslıhan'ın Emniyet'e giderek bizzat teşhis ettiği saldırganla ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkınlık yarattı!