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Haberler Yaşam Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:31

Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

Kahramanmaraş'ın 'Müjgan Hocası', Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu Müjgan Paçacı (46) asrın felaketi depremlerde anne-babası ve kardeşi dahil olmak üzere birçok yakınını kaybetti. Paçacı, depremden hemen önce kurduğu 'Mavi Kadınlar Kulübü' ile de ilk günden beri depremzedelerin yardımına koşuyor. Bugüne kadar gönüllü ekibiyle birlikte 50 binden fazla depremzedeye yardım elini uzatan Müjgan Paçacı, "Deprem evlerimizi yıktı, yakınlarımızı elimizden aldı ama dayanışma ruhuyla bunun da üstesin geleceğiz. Birbirimize destek olarak yaralarımızı saracağız" dedi.

TOLGA YANIK
Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

Vücut geliştirme sporuyla uğraşan 1 çocuk annesi Müjgan Paçacı, 2018 yılında Fitness Balkon Şampiyonu oldu. 2021 yılında da Vücut Geliştirme ve Fitnes Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Paçacı'nın hayatı 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerle altüst oldu. Paçacı, depremde annesi Gülnaz, babası Hacı Ökkeş ve kardeşi Hasan da dahil olmak üzere birçok yakınını kaybetti.

Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

50 BİN DEPREMZEDENİN YARDIMINA KOŞTU

Kahramanmaraş'ın 'Müjgan Hocası' olarak adlandırılan Paçacı, acısını bir kenara bırakıp, depremden hemen önce kurduğu iyilik hareketi olan 'Mavi Kadınlar Kulübü' ile depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti.

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Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

Bugüne kadar 50 binden fazla depremzedenin yardımına koşan Paçacı, onlara giyecek, yiyecek, kırtasiye, ev eşyası, evlenmek isteyen kızlara gelinlik gibi yardımlarda bulundu. Dağ tepe giderek ihtiyaçları yerlerine ulaştıran Paçacı, depremzedelerin acısını paylaşıyor.

Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

"ONLAR MUTLU OLUNCA BİZDE SEVİNİYORUZ"

Yaraları hep birlikte sarmak için hareket ettiklerini belirten Müjgan Paçacı, "6 Şubat hepimizin hayatını tamamen değiştirdi. Sevdiklerimizi toprağa verdik ama geride kalanlar olarak birbirimize tutunmalıydık. Ne yapabiliriz diye düşününce Mavi Kadınlar olarak depremzedelerin yardımına koşmaya başladık.

Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

Onlara yardımlarımızı ulaştırınca hem onlar hem bizler mutlu oluyoruz. Birlikte ağlayıp, birlikte gülüyoruz. Acılarımızı paylaşıyoruz.

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