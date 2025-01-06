Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu

Vücut geliştirme sporuyla uğraşan 1 çocuk annesi Müjgan Paçacı, 2018 yılında Fitness Balkon Şampiyonu oldu. 2021 yılında da Vücut Geliştirme ve Fitnes Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Paçacı'nın hayatı 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerle altüst oldu. Paçacı, depremde annesi Gülnaz, babası Hacı Ökkeş ve kardeşi Hasan da dahil olmak üzere birçok yakınını kaybetti.