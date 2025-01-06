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Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
11:31
Asrın felaketinde birçok yakınını kaybetti! Acılarını unuttu, 50 bin depremzedenin yardımına koştu
Kahramanmaraş'ın 'Müjgan Hocası', Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu Müjgan Paçacı (46) asrın felaketi depremlerde anne-babası ve kardeşi dahil olmak üzere birçok yakınını kaybetti. Paçacı, depremden hemen önce kurduğu 'Mavi Kadınlar Kulübü' ile de ilk günden beri depremzedelerin yardımına koşuyor. Bugüne kadar gönüllü ekibiyle birlikte 50 binden fazla depremzedeye yardım elini uzatan Müjgan Paçacı, "Deprem evlerimizi yıktı, yakınlarımızı elimizden aldı ama dayanışma ruhuyla bunun da üstesin geleceğiz. Birbirimize destek olarak yaralarımızı saracağız" dedi.