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Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
09:49
Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!
6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, 11 ili yıktı. Binlerce binanın yıkıldığı ve 25 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, yaşanan afetin boyutunu bir kez daha kanıtladı: 10 saniyede yıkılmış!