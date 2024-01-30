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Haberler Yaşam Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!
Giriş Tarihi: 30.01.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 09:49

Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, 11 ili yıktı. Binlerce binanın yıkıldığı ve 25 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, yaşanan afetin boyutunu bir kez daha kanıtladı: 10 saniyede yıkılmış!

İHA
Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Depremin en büyük yıkıma yol açtığı şehirlerden birisi de Hatay'dı.

Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

Binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay'da 25 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depreme ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı'nın yerle bir olma anına ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.

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Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

Görüntülerde; 65 kişiye mezar olan 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü. Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriye ise arazi kaldı.

Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

10 SANİYEDE YIKILDI…

6 Şubat depremlerinde zor anlar yaşadığını ifade eden Arzu Yavuz (45), Eda ve Sahil Apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını belirterek, "İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler.

Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi" ifadelerini kullandı.

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