Asrın felaketinden yeni görüntüler! 65 kişiye mezar olmuştu: 10 saniyede yıkıldı!

Binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay'da 25 bin kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depreme ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı'nın yerle bir olma anına ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.