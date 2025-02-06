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Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:37
Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…
Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde 11 ilimiz 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Asrın felaketinde; 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybederken, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 11 ili vuran ama 81 ili yıkan depremin ikinci yılında birçok ilimizde anma törenleri yapıldı. Sessiz yürüyüşlerde gözyaşları sel olup aktı. Depremden sağ kurtulan vatandaşların sözleri ise yürekleri dağladı: Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Allah bir daha yaşatmasın...