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Haberler Yaşam Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:37

Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde 11 ilimiz 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Asrın felaketinde; 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybederken, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 11 ili vuran ama 81 ili yıkan depremin ikinci yılında birçok ilimizde anma törenleri yapıldı. Sessiz yürüyüşlerde gözyaşları sel olup aktı. Depremden sağ kurtulan vatandaşların sözleri ise yürekleri dağladı: Yakınlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Allah bir daha yaşatmasın...

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Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde, felakette hayatını kaybedenlerin yakınları gece saatlerinden, sabahın erken saatlerine kadar mezarlıklara akın etti.

Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…

Depremin vurduğu kentte, en büyük mezarlıklardan biri olan Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı, saatler 04.17'yi gösterdiğinde hüzünlü anlara sahne oldu.

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Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…

Felaketin yaşandığı saatte yakınlarının mezarı başında toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dualar ederek sevdiklerini andı.

Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…

Gözyaşlarının sel olduğu anmada, birçok kişi kabirlerin başında saatlerce bekledi. Mezar taşlarına çiçekler bırakan aileler, kaybettikleri yakınlarının hatıralarını yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Asrın felaketinin 2. yılı: 04.17’de hayat durdu! Gözyaşları sel olup aktı…

Depremin ardından binlerce mezarın açıldığı Kapıçam Mezarlığı, asrın felaketinin yıl dönümünde de yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarına duydukları özlemi dile getirirken, bazıları da mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü.

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