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Haberler Yaşam Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 18:29

Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

MasterChef 2024 ana kadro seçmeleri devam ediyor. Yarışmanın 28 Temmuz tarihli bölümünde 15. yarışmacıyı seçmek için adaylardan Gaziantep yöresine ait bir tatlı istendi. Yeni bölüm ardından gündeme gelen astarlı sütlaç tarifi izleyenlerin araştırmalarına konu oldu. Zerde ve sütlacı bir araya getiren lezzeti kendi mutfaklarında denemek isteyenler püf noktalarını araştırıyor. Peki; MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar...

Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

MasterChef Astarlı Sütlaç tarifi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Artık son isimlerin ana kadroya alındığı yarışta heyecan dorukta. Kadroya girmek için bir Mehmet, Danilo ve Somer Şef'e bir Gaziantep lezzeti sunacak adaylar takip ediliyor. Peki; Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte, yapılışı...

Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

MASTERCHEF ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

ASTARLI SÜTLAÇ MALZEMELERİ

  • Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
  • Bir buçuk su bardağı toz şeker
  • 2 çay kaşığı safran
  • Bir buçuk su bardağı su
  • 3 çorba kaşığı mısır nişastası
  • Yarım paket vanilya
  • 2 çorba kaşığı antep fıstığı
  • 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 1 adet nar

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Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

ASTARLI SÜTLAÇ TARİFİ

Pirinci 15 dakika ıslatıp, bol suda yıkayın. Bir tencerede bir buçuk bardak su ile birlikte hafif ateşte haşlayın.
Toz şeker ve safranı ekleyip, kaynatın. Nişastayı çok az su ile ezip, vanilya ile birlikte bu karışıma ilave edin.

Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

Hafif koyulaşınca ateşten alın. Kaselere paylaştırın.
Arzuya göre buzdolabında beklettikten sonra üzerilerine antep fıstığı, kuş üzümü ve nar taneleri serpip servis yapın.

Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?
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