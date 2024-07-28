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Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
18:29
Astarlı Sütlaç Tarifi ve Malzemeleri: 2024 MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, püf noktaları nedir?
MasterChef 2024 ana kadro seçmeleri devam ediyor. Yarışmanın 28 Temmuz tarihli bölümünde 15. yarışmacıyı seçmek için adaylardan Gaziantep yöresine ait bir tatlı istendi. Yeni bölüm ardından gündeme gelen astarlı sütlaç tarifi izleyenlerin araştırmalarına konu oldu. Zerde ve sütlacı bir araya getiren lezzeti kendi mutfaklarında denemek isteyenler püf noktalarını araştırıyor. Peki; MasterChef Astarlı Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar...