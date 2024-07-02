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Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:49
Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi
İslam alemi Hicri Yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı başlangıcı için geri sayıma başladı. Bu ayın içerisinde yer alan 2024 Aşure Günü tarihi de gündemdeki yerini aldı. Bu noktada gözler Diyanet dini günler takvimine dönmüş durumda. İbadetlerini kaçırmak istemeyen Müslümanlar, şimdiden planlarını yapıyor. Peki; Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, detaylar...