Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

Hicri Yılbaşı olarak bilinen 1 Muharrem takvimlerde işaretlendi. Öte yandan Aşure Günü ne zaman 2024 yılı için araştırılıyor. Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek bu özel günde Türkiye'nin dört bir yanında aşureler pişecek. Bununla birlikte bu önemli gün ibadetle dolu geçirilecek. Peki; Diyanet ile aşure günü hangi güne denk geliyor, hangi tarihte?