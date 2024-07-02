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Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:49

Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

İslam alemi Hicri Yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı başlangıcı için geri sayıma başladı. Bu ayın içerisinde yer alan 2024 Aşure Günü tarihi de gündemdeki yerini aldı. Bu noktada gözler Diyanet dini günler takvimine dönmüş durumda. İbadetlerini kaçırmak istemeyen Müslümanlar, şimdiden planlarını yapıyor. Peki; Aşure Günü ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, detaylar...

Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

Hicri Yılbaşı olarak bilinen 1 Muharrem takvimlerde işaretlendi. Öte yandan Aşure Günü ne zaman 2024 yılı için araştırılıyor. Muharrem ayı içerisinde idrak edilecek bu özel günde Türkiye'nin dört bir yanında aşureler pişecek. Bununla birlikte bu önemli gün ibadetle dolu geçirilecek. Peki; Diyanet ile aşure günü hangi güne denk geliyor, hangi tarihte?

Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilmeye başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2024 hicri yılbaşı 1 Muharrem günü yaşanacak.

Buna göre hicri yılbaşı 2024 yılında, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

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Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 17 Temmuz 2023 Çarşamba gününe denk geliyor.

Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2024 Diyanet ile muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi

AŞURE TARİFİ

MALZEMELER

İç malzemesi:

1,5 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağından 1 parmak eksik nohut
1 su bardağından 1 parmak eksik fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
13 adet kuru kayısı (gün kurusu)
10 adet kuru incir
1 büyük boy portakal kabuğu ve suyu
3,5 su bardağı toz şeker
20 bardak su (toplam 4 litre)

Aşure süsleme için:

Ceviz içi
Fındık içi
Nar

AŞÇININ NOTU

Aşurenizin içine her şey piştikten sonra ekstra olarak isterseniz ceviz ve fındık koyabilirsiniz. Aşure süsleme için kullanacağınız fındık ve cevizi aşure yapımında içine koyarak da kullanabilirsiniz.

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