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Giriş Tarihi: 14.02.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:07

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF bütünleme sınavları bu hafta sonu üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden erişime açılırken sınav yerleri de netlik kazandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı ile sınava ilişkin diğer detaylar.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Finalleri geride bırakan ATA AÖF öğrencilerinin gündemini bütünleme sınavları meşgul ediyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören ve finallerde istedikleri notu alamayan öğrenciler, bu hafta sonu düzenlenecek olan bütünlemelerde geçerli not almak için ter dökecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilenlerin yanıtı.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

3 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavların ilk oturumu Cumartesi günü saat 09:30'da başlayacak. İşte sınav saatleri;

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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

I.Oturum: 15 Şubat 2025 Saat 09.30

II.Oturum: 15 Şubat 2025 Saat 14.00

III.Oturum: 16 Şubat 2025 Saat 15.00

(Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.)

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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