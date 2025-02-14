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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
16:07
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF bütünleme sınavları bu hafta sonu üç oturum şeklinde düzenlenecek. Sınav giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden erişime açılırken sınav yerleri de netlik kazandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı ile sınava ilişkin diğer detaylar.