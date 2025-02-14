ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Finalleri geride bırakan ATA AÖF öğrencilerinin gündemini bütünleme sınavları meşgul ediyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören ve finallerde istedikleri notu alamayan öğrenciler, bu hafta sonu düzenlenecek olan bütünlemelerde geçerli not almak için ter dökecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte merak edilenlerin yanıtı.