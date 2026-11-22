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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap kitapçığı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 22.11.2026 07:38
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap kitapçığı bekleniyor!
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2026-2027 güz dönemi vize sınavlarının 21-22 Kasım'da tamamlanmasıyla öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. Sınava katılan adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını da bekliyor. Sınav sonuçları, üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?