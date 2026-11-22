ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 güz dönemi ATA AÖF vize sonuçlarının, sınavların ardından bir hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda sonuçlar için 28-29 Kasım 2026 tarihleri öne çıkıyor. Ancak üniversiteden henüz kesin bir açıklama gelmedi.