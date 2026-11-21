Ara sınavların ardından öğrencileri yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavları bekliyor. Güz yarıyılı derslerinin 8 Ocak 2027 tarihinde tamamlanmasının hemen ardından final oturumları düzenlenecek. Akademik takvime göre güz dönemi sınav takviminin tamamı şu tarihlerde uygulanacak:
|Sınav Türü
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı
|21 Kasım 2026
|22 Kasım 2026
|Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|09 Ocak 2027
|10 Ocak 2027
|Güz Dönemi Bütünleme Sınavı
|13 Şubat 2027
|14 Şubat 2027