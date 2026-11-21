Yüz binlerce öğrencinin akademik kariyerini yakından ilgilendiren güz yarıyılı değerlendirme süreci resmen başladı. Üç ayrı oturuma bölünen sınav maratonunda her bir ders için adaylara 30 dakikalık süre tanınıyor. Fakülte yönetimince ilan edilen resmi takvim doğrultusunda sadece ATA AÖF ara sınavlar değil; final, bütünleme ve bahar yarıyılı takvimi de netlik kazandı.