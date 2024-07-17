ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ATT TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|472.218 (2023)
341.224 (2022)
|343,10871
360,03150
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|602.323 (2023)
588.187 (2022)
|326,88048
322,15527
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)
|TYT
|48+0+0+0+0
40+0
|48
40
|894.514 (2023)
910.753 (2022)
|298,99928
290,34595
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Ankara)(Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)
|TYT
|2+1+0+0+0
1+1
|3
2
|109.620 (2023)
109.203 (2022)
|433,69487
432,93688
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Erkek)(Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına)
|TYT
|8+1+0+0+0
39+1
|9
40
|197.766 (2023)
289.557 (2022)
|398,62530
371,25865
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|234.625 (2023)
229.650 (2022)
|387,91950
386,77856
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
8+0
|6
8
|247.747 (2023)
339.149 (2022)
|384,52438
360,44919
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|285.044 (2023)
270.531 (2022)
|375,62664
375,81594
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|295.111 (2023)
286.696 (2022)
|373,40055
371,92195
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|301.102 (2023)
278.927 (2022)
|372,11756
373,76704
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|308.545 (2023)
256.727 (2022)
|370,55108
379,33898
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|325.450 (2023)
314.675 (2022)
|367,13482
365,64287
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|331.295 (2023)
322.699 (2022)
|365,98244
363,90321
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|333.011 (2023)
320.432 (2022)
|365,64108
364,38709
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+13
75+2
|67
77
|337.347 (2023)
332.930 (2022)
|364,83995
361,74772
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|345.559 (2023)
326.575 (2022)
|363,30421
363,08938
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|347.271 (2023)
315.350 (2022)
|362,98914
365,48576
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2+0+2+19
75+2
|98
77
|352.370 (2023)
347.125 (2022)
|362,06037
358,85202
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|354.162 (2023)
340.970 (2022)
|361,73361
360,08223
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|357.436 (2023)
341.339 (2022)
|361,13902
360,00656
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Ankara)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|358.511 (2023)
355.520 (2022)
|360,94091
357,18112
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|360.999 (2023)
343.926 (2022)
|360,48922
359,49096
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Erkek)(Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|68+2+0+0+0
33+1
|70
34
|362.295 (2023)
299.031 (2022)
|360,24735
369,08115
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|363.159 (2023)
346.231 (2022)
|360,09436
359,03574
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|12
12
|363.480 (2023)
336.902 (2022)
|360,03930
360,91411
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|369.790 (2023)
353.146 (2022)
|358,95531
357,64693
|SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|369.906 (2023)
348.448 (2022)
|358,93438
358,58838
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
5+0
|5
5
|372.829 (2023)
379.229 (2022)
|358,43716
352,76144
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|374.499 (2023)
366.068 (2022)
|358,15116
355,18259
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İngilizce)(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|377.621 (2023)
370.141 (2022)
|357,62252
354,43415
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|387.727 (2023)
360.493 (2022)
|355,90149
356,23518
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|388.216 (2023)
376.936 (2022)
|355,81340
353,19060
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|390.365 (2023)
382.846 (2022)
|355,44812
352,11440
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|8
7
|391.279 (2023)
382.238 (2022)
|355,30040
352,22499
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
13+0
|13
13
|392.018 (2023)
389.559 (2022)
|355,18079
350,92160
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|394.522 (2023)
373.514 (2022)
|354,76188
353,82371
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|397.072 (2023)
354.424 (2022)
|354,33989
357,38859
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|397.990 (2023)
377.835 (2022)
|354,19163
353,02206
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|407.696 (2023)
396.033 (2022)
|352,64728
349,78742
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|20+1+0+1+5
70+2
|27
72
|410.048 (2023)
418.675 (2022)
|352,27060
345,95508
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|30+1+0+1+8
60+2
|40
62
|411.721 (2023)
417.727 (2022)
|351,99816
346,10984
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|411.744 (2023)
394.156 (2022)
|351,99439
350,13006
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|11
9
|412.082 (2023)
410.667 (2022)
|351,94461
347,28084
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|10
9
|412.771 (2023)
412.455 (2022)
|351,83540
346,98201
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|413.302 (2023)
333.033 (2022)
|351,75232
361,72799
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|414.022 (2023)
392.889 (2022)
|351,63784
350,34681
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|415.231 (2023)
405.201 (2022)
|351,44660
348,19949
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|421.564 (2023)
399.214 (2022)
|350,46238
349,24404
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
8+0
|10
8
|421.586 (2023)
407.953 (2022)
|350,45922
347,72419
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|424.454 (2023)
399.999 (2022)
|350,02494
349,10955
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|79
77
|433.992 (2023)
420.503 (2022)
|348,59625
345,65141
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|435.506 (2023)
398.116 (2022)
|348,36755
349,42293
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
7+0
|7
7
|436.194 (2023)
391.756 (2022)
|348,26583
350,54186
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|436.334 (2023)
413.543 (2022)
|348,24622
346,80096
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|55+2+0+2+0
55+2
|59
57
|436.745 (2023)
406.516 (2022)
|348,18280
347,97310
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|80+2+0+2+0
80+2
|84
82
|441.032 (2023)
406.887 (2022)
|347,55132
347,91219
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|441.478 (2023)
424.391 (2022)
|347,48610
345,01167
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|441.602 (2023)
417.306 (2022)
|347,46592
346,17890
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|442.045 (2023)
451.706 (2022)
|347,39340
340,68160
|UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|6
7
|442.636 (2023)
403.029 (2022)
|347,30379
348,57902
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|443.423 (2023)
433.917 (2022)
|347,18703
343,48372
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|446.714 (2023)
540.558 (2022)
|346,71751
328,11547
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|447.849 (2023)
436.766 (2022)
|346,55637
343,01996
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|55+2+0+2+14
55+2
|73
57
|448.313 (2023)
427.383 (2022)
|346,48825
344,52600
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|450.239 (2023)
424.451 (2022)
|346,22130
345,00026
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+18
70+2
|92
72
|451.716 (2023)
417.089 (2022)
|346,00710
346,21358
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|452.878 (2023)
441.944 (2022)
|345,83710
342,18861
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|30+1+0+1+8
30+1
|40
31
|453.301 (2023)
403.848 (2022)
|345,77388
348,43615
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|455.018 (2023)
432.812 (2022)
|345,53243
343,65934
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|456.054 (2023)
441.316 (2022)
|345,38371
342,28965
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
13+0
|13
13
|457.104 (2023)
469.052 (2022)
|345,23202
338,06395
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|457.748 (2023)
439.783 (2022)
|345,14027
342,53432
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|462.442 (2023)
465.071 (2022)
|344,46616
338,66447
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|463.864 (2023)
448.462 (2022)
|344,27559
341,17220
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|96
93
|467.667 (2023)
442.301 (2022)
|343,73692
342,13328
|TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
9+0
|11
9
|470.655 (2023)
406.821 (2022)
|343,32530
347,92188
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+16
65+2
|85
67
|471.151 (2023)
451.527 (2022)
|343,25477
340,70690
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
12+0
|10
12
|471.278 (2023)
465.321 (2022)
|343,23835
338,62446
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
10+0
|12
10
|472.218 (2023)
341.224 (2022)
|343,10871
360,03150
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|474.491 (2023)
428.230 (2022)
|342,78184
344,38981
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|478.647 (2023)
393.791 (2022)
|342,21773
350,19145
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|479.844 (2023)
440.281 (2022)
|342,05197
342,45605
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|481.576 (2023)
455.428 (2022)
|341,82046
340,09984
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|482.566 (2023)
458.687 (2022)
|341,67997
339,60213
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)
|TYT
|68+2+0+0+0
12+1
|70
13
|483.234 (2023)
301.241 (2022)
|341,59160
368,57048
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|9
8
|489.013 (2023)
510.567 (2022)
|340,80506
332,15719
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|490.140 (2023)
461.935 (2022)
|340,65733
339,10975
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|490.477 (2023)
460.108 (2022)
|340,61571
339,38106
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|490.823 (2023)
456.058 (2022)
|340,56985
340,00047
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|491.293 (2023)
465.928 (2022)
|340,50486
338,53563
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|493.404 (2023)
468.550 (2022)
|340,23314
338,13947
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|495.614 (2023)
439.100 (2022)
|339,94431
342,64945
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|497.526 (2023)
468.666 (2022)
|339,69131
338,12185
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|500.380 (2023)
454.556 (2022)
|339,31574
340,23895
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12
|11
12
|502.088 (2023)
506.736 (2022)
|339,08867
332,67295
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|503.861 (2023)
414.650 (2022)
|338,85125
346,61696
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|504.638 (2023)
468.746 (2022)
|338,74402
338,10945
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|10
9
|504.667 (2023)
533.145 (2022)
|338,73932
329,07673
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|8
9
|505.226 (2023)
537.652 (2022)
|338,66174
328,49178
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|506.590 (2023)
483.900 (2022)
|338,48482
335,89249
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|516.935 (2023)
492.692 (2022)
|337,14024
334,63976
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|517.492 (2023)
484.161 (2022)
|337,07094
335,85818
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|518.100 (2023)
533.171 (2022)
|336,99434
329,07337
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
11+0
|11
11
|519.110 (2023)
511.913 (2022)
|336,86340
331,97174
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
72+2
|74
74
|519.486 (2023)
480.345 (2022)
|336,81282
336,40479
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
9+0
|8
9
|521.385 (2023)
475.256 (2022)
|336,56513
337,15657
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|521.933 (2023)
480.621 (2022)
|336,49684
336,36682
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|522.291 (2023)
486.674 (2022)
|336,44966
335,50161
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12
|13
12
|522.679 (2023)
482.698 (2022)
|336,40258
336,06065
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+1+0+1
12+0
|11
12
|526.021 (2023)
462.946 (2022)
|335,97803
338,96967
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|11+0+2+0+1
12+0
|12
12
|527.559 (2023)
512.927 (2022)
|335,78177
331,83700
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|528.476 (2023)
494.178 (2022)
|335,66548
334,42612
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|534.348 (2023)
491.712 (2022)
|334,94910
334,77143
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|536.099 (2023)
500.117 (2022)
|334,74168
333,60524
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|537.157 (2023)
492.183 (2022)
|334,61536
334,70990
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|537.498 (2023)
516.216 (2022)
|334,57438
331,37779
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|537.533 (2023)
522.282 (2022)
|334,57032
330,54392
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|540.251 (2023)
505.887 (2022)
|334,23501
332,78903
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|542.809 (2023)
530.599 (2022)
|333,91783
329,42016
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|543.813 (2023)
505.623 (2022)
|333,79899
332,83091
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|544.313 (2023)
532.155 (2022)
|333,74140
329,21444
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|75+2+0+2+0
75+2
|78
77
|551.397 (2023)
498.963 (2022)
|332,87401
333,76503
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|553.273 (2023)
510.806 (2022)
|332,64164
332,12447
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
7+0
|8
7
|553.782 (2023)
552.828 (2022)
|332,58118
326,52797
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|554.716 (2023)
504.879 (2022)
|332,46500
332,93959
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|557.306 (2023)
527.304 (2022)
|332,15082
329,85647
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|557.464 (2023)
531.323 (2022)
|332,13378
329,32837
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|100+3+0+3+25
90+3
|131
93
|558.003 (2023)
524.964 (2022)
|332,07124
330,16885
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|558.093 (2023)
538.781 (2022)
|332,05988
328,34460
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|558.385 (2023)
574.992 (2022)
|332,02358
323,76238
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|558.582 (2023)
490.901 (2022)
|331,99871
334,89183
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|562.689 (2023)
532.711 (2022)
|331,50301
329,13422
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|563.056 (2023)
521.558 (2022)
|331,46144
330,64009
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|90+3+0+3+0
90+3
|93
93
|564.944 (2023)
514.754 (2022)
|331,24145
331,58411
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
13+0
|13
13
|566.716 (2023)
595.856 (2022)
|331,03540
321,23455
|İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|567.645 (2023)
557.280 (2022)
|330,92489
325,96020
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|570.222 (2023)
580.876 (2022)
|330,61473
323,02944
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|40+1+0+1+10
40+1
|52
41
|570.825 (2023)
458.792 (2022)
|330,53905
339,58577
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|572.133 (2023)
509.284 (2022)
|330,38963
332,31993
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|572.366 (2023)
535.960 (2022)
|330,36077
328,70522
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|9+0+1+0+1
9+0
|10
9
|575.038 (2023)
573.807 (2022)
|330,05220
323,91114
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|575.188 (2023)
520.569 (2022)
|330,03309
330,77797
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|4+0+1+0+1
6
|5
6
|578.242 (2023)
523.003 (2022)
|329,66997
330,44181
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|7
8
|578.547 (2023)
485.843 (2022)
|329,63288
335,61867
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|579.667 (2023)
576.766 (2022)
|329,49752
323,54485
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|581.613 (2023)
540.737 (2022)
|329,26429
328,09363
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
7+0
|9
7
|582.413 (2023)
526.415 (2022)
|329,17142
329,97931
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|53
52
|583.362 (2023)
536.274 (2022)
|329,06430
328,66531
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|586.650 (2023)
590.589 (2022)
|328,69705
321,85872
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|589.185 (2023)
558.382 (2022)
|328,40682
325,81847
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|68
67
|589.420 (2023)
543.580 (2022)
|328,37618
327,71228
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
9+0
|9
9
|592.313 (2023)
587.851 (2022)
|328,04004
322,19493
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8
|9
8
|594.050 (2023)
516.994 (2022)
|327,83434
331,26901
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+15
60+2
|79
62
|597.371 (2023)
474.704 (2022)
|327,46109
337,23653
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|601.044 (2023)
554.729 (2022)
|327,02952
326,28079
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|601.699 (2023)
571.821 (2022)
|326,94888
324,15111
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)
|TYT
|15+0+0+0+0
15+0
|15
15
|602.323 (2023)
588.187 (2022)
|326,88048
322,15527
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|603.036 (2023)
554.461 (2022)
|326,80320
326,31519
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|607.370 (2023)
556.299 (2022)
|326,31636
326,08525
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|8
8
|608.768 (2023)
513.206 (2022)
|326,15713
331,79483
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|12+0+2+0+1
12+0
|13
12
|609.448 (2023)
612.632 (2022)
|326,07873
319,27347
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|610.456 (2023)
599.127 (2022)
|325,96245
320,83986
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|612.395 (2023)
601.813 (2022)
|325,75678
320,52552
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
6+0
|6
6
|613.621 (2023)
581.891 (2022)
|325,62376
322,90976
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|614.211 (2023)
572.316 (2022)
|325,55517
324,08972
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İskilip Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|614.814 (2023)
573.800 (2022)
|325,49363
323,91216
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|614.991 (2023)
617.478 (2022)
|325,47437
318,71881
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Durağan Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|62
62
|615.842 (2023)
573.922 (2022)
|325,38029
323,89729
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|615.900 (2023)
538.308 (2022)
|325,37313
328,40078
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|616.031 (2023)
575.309 (2022)
|325,35794
323,72387
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|618.269 (2023)
588.437 (2022)
|325,11384
322,12321
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu)
|TYT
|10+0+2+0+1
12+0
|11
12
|618.368 (2023)
596.744 (2022)
|325,10294
321,12188
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|6+0+1+0+1
8+0
|7
8
|623.856 (2023)
585.635 (2022)
|324,49466
322,46673
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|7+0+1+0+1
8+0
|8
8
|624.446 (2023)
585.044 (2022)
|324,42956
322,53645
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|65+2+0+2+0
65+2
|69
67
|624.500 (2023)
597.644 (2022)
|324,42232
321,01357
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|8+0+1+0+1
8+0
|9
8
|624.833 (2023)
663.013 (2022)
|324,38216
313,68483
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|63
62
|628.743 (2023)
584.812 (2022)
|323,95610
322,56686
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|30+1+0+1+0
30+1
|32
31
|629.214 (2023)
592.784 (2022)
|323,90081
321,59498
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|632.793 (2023)
586.871 (2022)
|323,51788
322,31679
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)
|TYT
|5+0+1+0+1
7+0
|5
7
|637.551 (2023)
568.868 (2022)
|323,01746
324,52016
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|74
72
|640.143 (2023)
582.152 (2022)
|322,74062
322,87786
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1+0+1+0
40+1
|42
41
|646.202 (2023)
588.760 (2022)
|322,08639
322,08110
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|648.434 (2023)
656.792 (2022)
|321,84877
314,35335
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2+0+2+0
70+2
|73
72
|649.195 (2023)
600.605 (2022)
|321,76696
320,66918
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
62+2
|64
64
|649.237 (2023)
608.813 (2022)
|321,76111
319,71540
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)
|TYT
|12+0+0+0+0
10+0
|12
10
|650.573 (2023)
637.930 (2022)
|321,61821
316,42123
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|60+2+0+2+0
60+2
|64
62
|651.983 (2023)
642.988 (2022)
|321,46766
315,86604
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)
|TYT
|45+0+0+0+0
39+0
|45
39
|652.660 (2023)
610.694 (2022)
|321,39848
319,50135
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|653.011 (2023)
596.442 (2022)
|321,35851
321,16011
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2+0+2+0
50+2
|54
52
|654.432 (2023)
596.750 (2022)
|321,21068
321,12131