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Haberler Yaşam ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 17.07.2024 01:35 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 01:35

ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

İlk ve Acil Yardım taban puanları 2024, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda yapılan YKS sınavının sonuçları açıklanır açıklanmaz binlerce aday İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. ATT-Paramedik taban puanları ve kontenjanları listesi sorgulanıyor. İşte, ATT taban puanları 2024…

ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım Paramedik ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih dönemi için araştırmalar hız kazandı. TYT puanı ile 2 yıllık bölüm tercih etmek isteyen adaylar İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması listesini araştırmaya koyuldu. ATT-Paramedik taban puanları 2024 ve kontenjanları sabah.com.tr ile takip ediliyor. İşte, ATT bölümü taban puanları 2024…

ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım Paramedik ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

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2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

İşte 2023 yılı İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım Paramedik ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ATT TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 472.218 (2023)
341.224 (2022)		 343,10871
360,03150
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 602.323 (2023)
588.187 (2022)		 326,88048
322,15527
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)		 TYT 48+0+0+0+0
40+0		 48
40		 894.514 (2023)
910.753 (2022)		 298,99928
290,34595
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Ankara)(Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına)		 TYT 2+1+0+0+0
1+1		 3
2		 109.620 (2023)
109.203 (2022)		 433,69487
432,93688
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Erkek)(Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına)		 TYT 8+1+0+0+0
39+1		 9
40		 197.766 (2023)
289.557 (2022)		 398,62530
371,25865
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 234.625 (2023)
229.650 (2022)		 387,91950
386,77856
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
8+0		 6
8		 247.747 (2023)
339.149 (2022)		 384,52438
360,44919
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 285.044 (2023)
270.531 (2022)		 375,62664
375,81594
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 295.111 (2023)
286.696 (2022)		 373,40055
371,92195
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 301.102 (2023)
278.927 (2022)		 372,11756
373,76704
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 308.545 (2023)
256.727 (2022)		 370,55108
379,33898
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 325.450 (2023)
314.675 (2022)		 367,13482
365,64287
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 331.295 (2023)
322.699 (2022)		 365,98244
363,90321
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 333.011 (2023)
320.432 (2022)		 365,64108
364,38709
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADANA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+13
75+2		 67
77		 337.347 (2023)
332.930 (2022)		 364,83995
361,74772
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 345.559 (2023)
326.575 (2022)		 363,30421
363,08938
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 347.271 (2023)
315.350 (2022)		 362,98914
365,48576
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2+0+2+19
75+2		 98
77		 352.370 (2023)
347.125 (2022)		 362,06037
358,85202
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 354.162 (2023)
340.970 (2022)		 361,73361
360,08223
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 357.436 (2023)
341.339 (2022)		 361,13902
360,00656
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Ankara)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 358.511 (2023)
355.520 (2022)		 360,94091
357,18112
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 360.999 (2023)
343.926 (2022)		 360,48922
359,49096
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Erkek)(Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 TYT 68+2+0+0+0
33+1		 70
34		 362.295 (2023)
299.031 (2022)		 360,24735
369,08115
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 363.159 (2023)
346.231 (2022)		 360,09436
359,03574
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 12
12		 363.480 (2023)
336.902 (2022)		 360,03930
360,91411
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 369.790 (2023)
353.146 (2022)		 358,95531
357,64693
SANKO ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 369.906 (2023)
348.448 (2022)		 358,93438
358,58838
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
5+0		 5
5		 372.829 (2023)
379.229 (2022)		 358,43716
352,76144
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(VAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 374.499 (2023)
366.068 (2022)		 358,15116
355,18259
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İngilizce)(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 377.621 (2023)
370.141 (2022)		 357,62252
354,43415
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 387.727 (2023)
360.493 (2022)		 355,90149
356,23518
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 388.216 (2023)
376.936 (2022)		 355,81340
353,19060
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 390.365 (2023)
382.846 (2022)		 355,44812
352,11440
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 8
7		 391.279 (2023)
382.238 (2022)		 355,30040
352,22499
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
13+0		 13
13		 392.018 (2023)
389.559 (2022)		 355,18079
350,92160
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 394.522 (2023)
373.514 (2022)		 354,76188
353,82371
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 397.072 (2023)
354.424 (2022)		 354,33989
357,38859
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 397.990 (2023)
377.835 (2022)		 354,19163
353,02206
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 407.696 (2023)
396.033 (2022)		 352,64728
349,78742
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(HATAY) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 20+1+0+1+5
70+2		 27
72		 410.048 (2023)
418.675 (2022)		 352,27060
345,95508
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ADIYAMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 30+1+0+1+8
60+2		 40
62		 411.721 (2023)
417.727 (2022)		 351,99816
346,10984
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 411.744 (2023)
394.156 (2022)		 351,99439
350,13006
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 11
9		 412.082 (2023)
410.667 (2022)		 351,94461
347,28084
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 10
9		 412.771 (2023)
412.455 (2022)		 351,83540
346,98201
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MALATYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 413.302 (2023)
333.033 (2022)		 351,75232
361,72799
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 414.022 (2023)
392.889 (2022)		 351,63784
350,34681
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DENİZLİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 415.231 (2023)
405.201 (2022)		 351,44660
348,19949
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 421.564 (2023)
399.214 (2022)		 350,46238
349,24404
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(BURSA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
8+0		 10
8		 421.586 (2023)
407.953 (2022)		 350,45922
347,72419
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 424.454 (2023)
399.999 (2022)		 350,02494
349,10955
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZURUM) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2+0+2+0
75+2		 79
77		 433.992 (2023)
420.503 (2022)		 348,59625
345,65141
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 435.506 (2023)
398.116 (2022)		 348,36755
349,42293
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
7+0		 7
7		 436.194 (2023)
391.756 (2022)		 348,26583
350,54186
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 436.334 (2023)
413.543 (2022)		 348,24622
346,80096
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUĞLA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 55+2+0+2+0
55+2		 59
57		 436.745 (2023)
406.516 (2022)		 348,18280
347,97310
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 80+2+0+2+0
80+2		 84
82		 441.032 (2023)
406.887 (2022)		 347,55132
347,91219
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 441.478 (2023)
424.391 (2022)		 347,48610
345,01167
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 441.602 (2023)
417.306 (2022)		 347,46592
346,17890
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
(İZMİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 442.045 (2023)
451.706 (2022)		 347,39340
340,68160
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 6
7		 442.636 (2023)
403.029 (2022)		 347,30379
348,57902
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 443.423 (2023)
433.917 (2022)		 347,18703
343,48372
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 446.714 (2023)
540.558 (2022)		 346,71751
328,11547
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 447.849 (2023)
436.766 (2022)		 346,55637
343,01996
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 55+2+0+2+14
55+2		 73
57		 448.313 (2023)
427.383 (2022)		 346,48825
344,52600
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 450.239 (2023)
424.451 (2022)		 346,22130
345,00026
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİVAS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+18
70+2		 92
72		 451.716 (2023)
417.089 (2022)		 346,00710
346,21358
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BOLU) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 452.878 (2023)
441.944 (2022)		 345,83710
342,18861
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(OSMANİYE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 30+1+0+1+8
30+1		 40
31		 453.301 (2023)
403.848 (2022)		 345,77388
348,43615
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MANİSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 455.018 (2023)
432.812 (2022)		 345,53243
343,65934
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 456.054 (2023)
441.316 (2022)		 345,38371
342,28965
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
(NEVŞEHİR) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
13+0		 13
13		 457.104 (2023)
469.052 (2022)		 345,23202
338,06395
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANTALYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 457.748 (2023)
439.783 (2022)		 345,14027
342,53432
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 462.442 (2023)
465.071 (2022)		 344,46616
338,66447
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 463.864 (2023)
448.462 (2022)		 344,27559
341,17220
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 90+3+0+3+0
90+3		 96
93		 467.667 (2023)
442.301 (2022)		 343,73692
342,13328
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MERSİN) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
9+0		 11
9		 470.655 (2023)
406.821 (2022)		 343,32530
347,92188
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu
(ELAZIĞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+16
65+2		 85
67		 471.151 (2023)
451.527 (2022)		 343,25477
340,70690
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
12+0		 10
12		 471.278 (2023)
465.321 (2022)		 343,23835
338,62446
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
10+0		 12
10		 472.218 (2023)
341.224 (2022)		 343,10871
360,03150
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(NİĞDE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 474.491 (2023)
428.230 (2022)		 342,78184
344,38981
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 478.647 (2023)
393.791 (2022)		 342,21773
350,19145
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAYSERİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 479.844 (2023)
440.281 (2022)		 342,05197
342,45605
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 481.576 (2023)
455.428 (2022)		 341,82046
340,09984
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 482.566 (2023)
458.687 (2022)		 341,67997
339,60213
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)		 TYT 68+2+0+0+0
12+1		 70
13		 483.234 (2023)
301.241 (2022)		 341,59160
368,57048

ATT taban puanları YÖK ATLAS 2024 || İlk ve Acil Yardım Paramedik ATT taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 9
8		 489.013 (2023)
510.567 (2022)		 340,80506
332,15719
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 490.140 (2023)
461.935 (2022)		 340,65733
339,10975
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRIKKALE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 490.477 (2023)
460.108 (2022)		 340,61571
339,38106
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 490.823 (2023)
456.058 (2022)		 340,56985
340,00047
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 491.293 (2023)
465.928 (2022)		 340,50486
338,53563
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAMSUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 493.404 (2023)
468.550 (2022)		 340,23314
338,13947
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 495.614 (2023)
439.100 (2022)		 339,94431
342,64945
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 497.526 (2023)
468.666 (2022)		 339,69131
338,12185
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 500.380 (2023)
454.556 (2022)		 339,31574
340,23895
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12		 11
12		 502.088 (2023)
506.736 (2022)		 339,08867
332,67295
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 503.861 (2023)
414.650 (2022)		 338,85125
346,61696
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 504.638 (2023)
468.746 (2022)		 338,74402
338,10945
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 10
9		 504.667 (2023)
533.145 (2022)		 338,73932
329,07673
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Meslek Yüksekokulu
(KOCAELİ) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 8
9		 505.226 (2023)
537.652 (2022)		 338,66174
328,49178
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 506.590 (2023)
483.900 (2022)		 338,48482
335,89249
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 516.935 (2023)
492.692 (2022)		 337,14024
334,63976
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 517.492 (2023)
484.161 (2022)		 337,07094
335,85818
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MUŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 518.100 (2023)
533.171 (2022)		 336,99434
329,07337
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
11+0		 11
11		 519.110 (2023)
511.913 (2022)		 336,86340
331,97174
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
72+2		 74
74		 519.486 (2023)
480.345 (2022)		 336,81282
336,40479
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
9+0		 8
9		 521.385 (2023)
475.256 (2022)		 336,56513
337,15657
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 521.933 (2023)
480.621 (2022)		 336,49684
336,36682
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(RİZE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 522.291 (2023)
486.674 (2022)		 336,44966
335,50161
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12		 13
12		 522.679 (2023)
482.698 (2022)		 336,40258
336,06065
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+1+0+1
12+0		 11
12		 526.021 (2023)
462.946 (2022)		 335,97803
338,96967
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 11+0+2+0+1
12+0		 12
12		 527.559 (2023)
512.927 (2022)		 335,78177
331,83700
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 528.476 (2023)
494.178 (2022)		 335,66548
334,42612
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AYDIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 534.348 (2023)
491.712 (2022)		 334,94910
334,77143
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 536.099 (2023)
500.117 (2022)		 334,74168
333,60524
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 537.157 (2023)
492.183 (2022)		 334,61536
334,70990
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 537.498 (2023)
516.216 (2022)		 334,57438
331,37779
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİTLİS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 537.533 (2023)
522.282 (2022)		 334,57032
330,54392
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Termal Meslek Yüksekokulu
(YALOVA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 540.251 (2023)
505.887 (2022)		 334,23501
332,78903
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ERZİNCAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 542.809 (2023)
530.599 (2022)		 333,91783
329,42016
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 543.813 (2023)
505.623 (2022)		 333,79899
332,83091
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(DÜZCE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 544.313 (2023)
532.155 (2022)		 333,74140
329,21444
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(EDİRNE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 75+2+0+2+0
75+2		 78
77		 551.397 (2023)
498.963 (2022)		 332,87401
333,76503
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 553.273 (2023)
510.806 (2022)		 332,64164
332,12447
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
7+0		 8
7		 553.782 (2023)
552.828 (2022)		 332,58118
326,52797
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ZONGULDAK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 554.716 (2023)
504.879 (2022)		 332,46500
332,93959
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AĞRI) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 557.306 (2023)
527.304 (2022)		 332,15082
329,85647
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 557.464 (2023)
531.323 (2022)		 332,13378
329,32837
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KİLİS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 100+3+0+3+25
90+3		 131
93		 558.003 (2023)
524.964 (2022)		 332,07124
330,16885
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KÜTAHYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 558.093 (2023)
538.781 (2022)		 332,05988
328,34460
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 558.385 (2023)
574.992 (2022)		 332,02358
323,76238
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 558.582 (2023)
490.901 (2022)		 331,99871
334,89183
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Tonya Meslek Yüksekokulu
(TRABZON) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 562.689 (2023)
532.711 (2022)		 331,50301
329,13422
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SAKARYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 563.056 (2023)
521.558 (2022)		 331,46144
330,64009
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 90+3+0+3+0
90+3		 93
93		 564.944 (2023)
514.754 (2022)		 331,24145
331,58411
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
13+0		 13
13		 566.716 (2023)
595.856 (2022)		 331,03540
321,23455
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 567.645 (2023)
557.280 (2022)		 330,92489
325,96020
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(MARDİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 570.222 (2023)
580.876 (2022)		 330,61473
323,02944
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 40+1+0+1+10
40+1		 52
41		 570.825 (2023)
458.792 (2022)		 330,53905
339,58577
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 572.133 (2023)
509.284 (2022)		 330,38963
332,31993
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİLECİK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 572.366 (2023)
535.960 (2022)		 330,36077
328,70522
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 9+0+1+0+1
9+0		 10
9		 575.038 (2023)
573.807 (2022)		 330,05220
323,91114
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARABÜK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 575.188 (2023)
520.569 (2022)		 330,03309
330,77797
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 4+0+1+0+1
6		 5
6		 578.242 (2023)
523.003 (2022)		 329,66997
330,44181
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 7
8		 578.547 (2023)
485.843 (2022)		 329,63288
335,61867
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BATMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 579.667 (2023)
576.766 (2022)		 329,49752
323,54485
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 581.613 (2023)
540.737 (2022)		 329,26429
328,09363
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
7+0		 9
7		 582.413 (2023)
526.415 (2022)		 329,17142
329,97931
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ISPARTA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 53
52		 583.362 (2023)
536.274 (2022)		 329,06430
328,66531
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 586.650 (2023)
590.589 (2022)		 328,69705
321,85872
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ARTVİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 589.185 (2023)
558.382 (2022)		 328,40682
325,81847
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(TOKAT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 68
67		 589.420 (2023)
543.580 (2022)		 328,37618
327,71228
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
9+0		 9
9		 592.313 (2023)
587.851 (2022)		 328,04004
322,19493
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8		 9
8		 594.050 (2023)
516.994 (2022)		 327,83434
331,26901
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+15
60+2		 79
62		 597.371 (2023)
474.704 (2022)		 327,46109
337,23653
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BALIKESİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 601.044 (2023)
554.729 (2022)		 327,02952
326,28079
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 601.699 (2023)
571.821 (2022)		 326,94888
324,15111
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KONYA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)		 TYT 15+0+0+0+0
15+0		 15
15		 602.323 (2023)
588.187 (2022)		 326,88048
322,15527
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ÇANKIRI) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 603.036 (2023)
554.461 (2022)		 326,80320
326,31519
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 607.370 (2023)
556.299 (2022)		 326,31636
326,08525
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Gedik Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 8
8		 608.768 (2023)
513.206 (2022)		 326,15713
331,79483
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 12+0+2+0+1
12+0		 13
12		 609.448 (2023)
612.632 (2022)		 326,07873
319,27347
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 610.456 (2023)
599.127 (2022)		 325,96245
320,83986
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 612.395 (2023)
601.813 (2022)		 325,75678
320,52552
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
6+0		 6
6		 613.621 (2023)
581.891 (2022)		 325,62376
322,90976
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GÜMÜŞHANE) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 614.211 (2023)
572.316 (2022)		 325,55517
324,08972
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İskilip Meslek Yüksekokulu
(ÇORUM) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 614.814 (2023)
573.800 (2022)		 325,49363
323,91216
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 614.991 (2023)
617.478 (2022)		 325,47437
318,71881
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Durağan Meslek Yüksekokulu
(SİNOP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 60+2+0+2+0
60+2		 62
62		 615.842 (2023)
573.922 (2022)		 325,38029
323,89729
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 615.900 (2023)
538.308 (2022)		 325,37313
328,40078
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(AMASYA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 616.031 (2023)
575.309 (2022)		 325,35794
323,72387
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(UŞAK) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 618.269 (2023)
588.437 (2022)		 325,11384
322,12321
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 10+0+2+0+1
12+0		 11
12		 618.368 (2023)
596.744 (2022)		 325,10294
321,12188
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 6+0+1+0+1
8+0		 7
8		 623.856 (2023)
585.635 (2022)		 324,49466
322,46673
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 7+0+1+0+1
8+0		 8
8		 624.446 (2023)
585.044 (2022)		 324,42956
322,53645
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Taşköprü Meslek Yüksekokulu
(KASTAMONU) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 65+2+0+2+0
65+2		 69
67		 624.500 (2023)
597.644 (2022)		 324,42232
321,01357
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Plato Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 8+0+1+0+1
8+0		 9
8		 624.833 (2023)
663.013 (2022)		 324,38216
313,68483
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BURDUR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 63
62		 628.743 (2023)
584.812 (2022)		 323,95610
322,56686
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BİNGÖL) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 30+1+0+1+0
30+1		 32
31		 629.214 (2023)
592.784 (2022)		 323,90081
321,59498
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(GİRESUN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 632.793 (2023)
586.871 (2022)		 323,51788
322,31679
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(İSTANBUL) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Burslu)		 TYT 5+0+1+0+1
7+0		 5
7		 637.551 (2023)
568.868 (2022)		 323,01746
324,52016
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARS) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 74
72		 640.143 (2023)
582.152 (2022)		 322,74062
322,87786
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(YOZGAT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1+0+1+0
40+1		 42
41		 646.202 (2023)
588.760 (2022)		 322,08639
322,08110
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(SİİRT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 648.434 (2023)
656.792 (2022)		 321,84877
314,35335
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BAYBURT) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2+0+2+0
70+2		 73
72		 649.195 (2023)
600.605 (2022)		 321,76696
320,66918
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
62+2		 64
64		 649.237 (2023)
608.813 (2022)		 321,76111
319,71540
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)		 TYT 12+0+0+0+0
10+0		 12
10		 650.573 (2023)
637.930 (2022)		 321,61821
316,42123
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(BARTIN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 60+2+0+2+0
60+2		 64
62		 651.983 (2023)
642.988 (2022)		 321,46766
315,86604
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(ANKARA) (Vakıf)		 İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)		 TYT 45+0+0+0+0
39+0		 45
39		 652.660 (2023)
610.694 (2022)		 321,39848
319,50135
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(KARAMAN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)(Ücretli)		 TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 653.011 (2023)
596.442 (2022)		 321,35851
321,16011
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(IĞDIR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2+0+2+0
50+2		 54
52		 654.432 (2023)
596.750 (2022)		 321,21068
321,12131
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